Беларусь теряет работников розничной торговли 9 12.05.2022, 15:05

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Люди не хотят работать за гроши?

В розничной торговле наблюдается нехватка работников. На rabota.by размещено более 4 300 объявлений со всей Беларуси о свободных вакансиях для этой отрасли. Сайт zerkalo.io посмотрел, каких работников не хватает и на какую зарплату их приглашают работать.

Сеть продуктовых магазинов: более 500 свободных вакансий

В магазины «Копеечка» и «Доброном» по всей Беларуси требуется более 560 работников. Среди них — повара, инженеры, охранники, товароведы, кадровики, экономисты.

Но больше всего здесь не хватает продавцов (109 объявлений) и кассиров (114 объявлений). На эти должности готовы взять людей без опыта работы — их обучат на месте. Зарплата указана «грязными», кассирам обещают от 700 до 1 200 рублей — она зависит от региона, в котором находится торговая точка. Продавцам в городском поселке Ружаны (Брестская область) начислят зарплату от 700 до 850 рублей, а в агрогородке Лесной возле Минска — от 1 000 до 1 100 рублей.

Не хватает торговой сети грузчиков (размещено 91 объявление). Зарплату «грязными» предлагают от 700 рублей в регионах и от 1 000 рублей в более крупных городах — Бобруйске, Логойске, Узде, Дзержинске и других. А вот грузчику-комплектовщику готовы платить больше — от 1 400 до 3 500 рублей.

Приглашает «Доброном» директоров магазинов — открыты 46 вакансий. В среднем зарплата у всех одинаковая — около 1 600 рублей, но в Гродно готовы платить больше — от 2 200 до 3 000 рублей.

Для сотрудников сети есть «плюшки» — дисконтная карта с 6% скидкой в собственных магазинах, санаторно-курортное лечение и оздоровление.

«Е-Доставка»: кладовщику — до 3 500 рублей

В онлайн-гипермаркете «Е-Доставка» самую большую зарплату — от 1 700 до 3 500 рублей на руки, обещают выдавать кладовщику, работа предполагает полную занятость и сменный график. В требованиях к претенденту указано лишь то, что ему нужен опыт работы один-три года. Объявление размещено 10 мая и пользуется популярностью у потенциальных работников (оно отмечено красным огоньком) — в момент просмотра нами этой вакансии ею заинтересовались еще восемь человек.

Вообще, в «Е-Доставку» требуется много сотрудников — на сайте размещено 73 свободные вакансии. Больше всего (а именно в 33 населенных пункта) нужны специалисты по выдаче заказов, на зарплату от 600 до 1 600 рублей (ее размер зависит от региона). На втором месте по востребованности находятся сотрудники по упаковке и комплектовке заказов, при этом такому работнику в Минске обещают платить до 3 000 рублей.

Также нужны четыре уборщицы, причем одной работнице по уборке складских помещений в Минске за неполный рабочий день будут платить до 350 рублей.

Работникам доступны бонусы в виде корпоративных скидок в магазинах-партнерах, а также «Евроопте», а еще конкурсы и розыгрыши подарков среди работников, бесплатные занятия в спортзале футболом, волейболом и настольным теннисом.

«Евроопт». Больше всего не хватает продавцов и грузчиков

Компания «Евроопт» открыла 511 вакансий для соискателей, которые желают работать в магазинах «Евроопт», «Хит!», «Грошык». На первом месте по востребованности — продавцы и кассиры, о приеме которых сообщается в 133 объявлениях. При этом самую низкую зарплату за полный рабочий день будут платить контролеру-кассиру в Чаусах (Могилевская область) — от 550 до 650 рублей, и это еще до вычета налогов. А вот в Смолевичах (это рядом с Минском) зарплата того же сотрудника начинается от 700 рублей и доходит до 1 100 рублей. Зарплату продавцов высокой тоже не назовешь — в большинстве объявлений указано, что она составляет 700−800 рублей.

На втором месте по востребованности в «Евроопте» — грузчики, об их поиске указано в 60 объявлениях. Уровень зарплат тут разный, например, в поселке Калинино возле Гомеля она составляет «грязными» от 300 до 325 рублей, в Лиде — до 350 рублей (по всей видимости, предусмотрена неполная занятость). А в Минске такому сотруднику обещают зарплату от 1 000 до 1 300 рублей.

Нужны здесь комплектовщики и упаковщики товаров, их заработок в зависимости от региона составляет от 500 до 1 100 рублей.

Для изготовления полуфабрикатов и готовых блюд на кухню «Евроопта» требуются разные сотрудники кулинарного профиля. Например, заведующий производством в Могилев — на зарплату от 1 350 до 1 400 рублей, обвальщик мяса в Жодино — на зарплату от 1 250 до 1 300 рублей, а в Старые Дороги — от 850 до 900 рублей. Поварам готовы платить в среднем от 700 до 850 рублей, кондитерам больше — около 1 000 рублей.

Заведующих отделами в «Евроопте» в крупных городах примут на зарплату до 1 100 рублей, в небольших населенных пунктах заработок будет в среднем до 800−900 рублей.

Из «плюшек» сотрудникам холдинга предоставляют бонусную карту с повышенным размером бонусов, а также ежемесячный сертификат на покупки в сети своих магазинов на сумму 70 рублей.

ОМА. Ищут продавцов без опыта и бизнес-аналитика на высокую зарплату

Компания «ОМА», у которой сеть одноименных магазинов по продаже стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода, открыла 64 вакансии для соискателей работы. Отметим, зарплата во всех объявлениях указана до вычета налогов.

Больше всего здесь ждут продавцов и кассиров — объявлен набор по 11 специальностям. Зарплата на эти должности варьируется от 600 до 1 500 рублей и зависит от региона. В одном и том же объявлении указано, что на работу возьмут человека без опыта работы, но все же желательны сотрудники со стажем.

Также здесь есть пять свободных вакансий заведующих отделом и магазинов в Минске, Гродно и Гомеле. Самый высокий заработок обещают завмагу в Гродно — от 1 700 рублей.

Нуждается ОМА в грузчиках на зарплату от 700 рублей в Гродно и от 1 000 рублей в Минске, кладовщике и специалисту по приемке с зарплатой до 1 700 рублей, маркетологе и ведущем интернет-маркетологе на зарплату 2 000 рублей, менеджерах по закупкам и продажам — их зарплата варьируется от 850 до 1 300 рублей, она также зависит от региона, в котором находится магазин.

Нуждается ОМА и в айтишниках и сисадминах — есть шесть вакансий, правда, зарплаты в объявлениях не указаны.

Бизнес-аналитику обещают зарплату в 3 450 рублей.

Для сотрудников действует дисконтная программа на покупку товаров в магазинах ОМА.

«Буслік». Зарплата мерчендайзера, как у заместителя завмага

Сеть магазинов для детей «Буслік» разместила 16 объявлений о приеме на работу сотрудников.

В магазины столицы, областных городов и промышленный город Жодино требуется девять продавцов. Самые высокие зарплаты обещают сотрудникам в Минске — на руки они получат от 580 до 700 рублей. Самая маленькая зарплата продавца в Бресте — от 400 до 450 рублей.

Заместителей заведующих магазинов ждут в Гродно, Жодино и Солигорске, но зарплаты не радуют — максимум 750 рублей.

Кстати, зарплата мерчендайзера в «Бусліке» не намного ниже, чем у руководителя — от 650 до 700 рублей.

«Электросила». Зарплата продавца — до двух тысяч рублей

В магазинах техники «Электросила» открыты 12 вакансий. Большинство людей нужны на должность продавца-консультанта, чаще — компьютерной техники. По сравнению с предложениями других сетей, зарплата тут значительно выше. Например, в Минске такому сотруднику обещают платить на руки от 1 000 до 2 000 рублей, правда, не ясно, почему такая большая разбежка в заработке, возможно, он будет зависеть от количества самостоятельных продаж. А в Калинковичах заработок начинается от 650 рублей (до вычета налогов).

Кассиру торгового зала в столичном ТРЦ «ЭКСПОБЕЛ» обещают платить на руки не ниже 1 100 рублей. Такая же зарплата предлагается и заместителю заведующего магазином в Бобруйске, а вот в Минске зарплата такого же руководителя начинается от 1 500 рублей.

Duty-Free. Всего две вакансии

Есть торговые сети, в которые работников требуется мало. К таким, например, относится полузакрытая компания ООО «Беламаркет», которая имеет магазины беспошлинной торговли Duty-Free на границе.

Сейчас на предприятие требуется всего два сотрудника. Первая — грузчик-маркировщик в Национальном аэропорту «Минск». За 12-часовую смену по графику работы два через два сотруднику обещают платить 1 200 рублей «грязными».

Также компании требуется бухгалтер с опытом работы от трех до шести лет, на зарплату от 1 500 рублей (до вычета налогов). Работать придется с клиент-банком в четырех валютах, заниматься иностранными контрактами на поставку товаров, инкассацией, вести товар в магазинах.

В целом по стране, по данным общереспубликанского банка вакансий, не хватает почти 2,2 тысячи продавцов. Для кассиров — почти 1,2 тысячи предложений.

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