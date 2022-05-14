«Отношения белорусских властей с бизнесом все равно, что отношения алкоголика с открытой бутылкой» 6 14.05.2022, 10:09

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Терпения хватает на время, пока не захочется выпить.

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказал о том, стоит ли верить обещаниям из высоких кабинетов не «кошмарить» частника:

— На днях министр экономики Червяков сказал, что по их предварительным оценкам ВВП Беларуси за четыре месяца снизился не больше чем на 2%. И, учитывая, что за два месяца ВВП немножко вырос, а по итогам трех месяцев почти не изменился, это означает, что конкретно в апреле белорусская экономика по грубым прикидкам просела на 6-8%.

То есть, когда некоторые злые люди говорят, что российская экономика упадет на 20%, надо понимать, что белорусская экономика от нее не отстанет. А вернее всего даже и обгонит. Потому что белорусское правительство свои антикризисные надежды возлагает на российский рынок. А при таких темпах падения на российском рынке места на всех не хватит. А внутренний белорусский рынок, при инфляции в почти 17%, тоже экономике не помощник.

Зато белорусское правительство теперь при деле. Министр Червяков сказал, что они работают 24/7 над составлением планов структурной перестройки экономики. По ощущениям, правда, обстановка на экономических фронтах меняется быстрее, чем планы успевают пройти все стадии согласований, но росту планопроизводства это же не мешает. А даже наоборот. Можно написать еще больше планов.

Нельзя сказать, что белорусские власти не делают ничего кроме увеличения документооборота. Они даже немножко наступили на горло собственным принципам. Вот открыли границы для белорусских граждан, чтобы альтернативно занятые граждане вспомнили челночный опыт 90-х.

Для иностранных граждан тоже экспериментально открыли границы, чтобы поддержать отечественную нефтепереработку. Потому что внутренний рынок не резиновый, а цистерн, где можно хранить лишний бензин уже видимо не хватает.

А еще кое-кто пообещал, что не будет добивать IT. Очень своевременное обещание, учитывая, что IT вряд ли оправится от прошлых гарантий безопасности.

И уже второй месяц кое-кто ищет кого-нибудь из IT, чтобы с ним встретиться и поговорить за экономическое процветание. Но, похоже, не может найти никого, кроме теоретиков электронно-вычислительных машин из Академии наук.

И вот когда правительство рассказывает про структурную перестройку экономики и обещает бизнесу, что его будут кошмарить гораздо меньше обычного, мне что-то вспоминается поговорка про невозможность изменения природной окраски кобеля путем применения к нему стандартных водных процедур. Рассуждения про декриминализацию отдельных видов экономической деятельности были бы более убедительными, если бы не аресты не последних в стране банкиров. И обещания гарантий IT можно было бы послушать, если бы при этом в стране не закрывали ЛОДЭ, чтобы уменьшить конкуренцию государственной коммерческой инициативе.

Но отношения белорусских властей с бизнесом и всякой этой частной инициативой граждан все равно как отношения альтернативного абстинента с открытой бутылкой. Будет терпеть пока не захочется выпить.

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