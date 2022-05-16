NYT: Разгром оккупантов под Белогоровкой рождает в РФ ощущение катастрофы

NYT: Разгром оккупантов под Белогоровкой рождает в РФ ощущение катастрофы1
- 16.05.2022, 7:39
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Победа украинских воинов деморализировала российскую армию.
Известное издание The New York Times опубликовало аналитическую статью о разгроме российских оккупантов, которые пытались переправиться через Северский Донец вблизи Белогоровки Луганской области, пишет «Новое время».
Издание отмечает, что разгром непременно «создает в РФ ощущение катастрофы, которое прорывается в жестко контролируемое Кремлем информационное пространство».
В статье говорится, что даже пророссийские военные блогеры разочарованы действиями армии оккупантов и критикуют руководство армии РФ.
По данным журналистов, под Белогоровкой было убито или ранено 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники.
Отмечается, что если потери действительно настолько масштабные, то данное поражение можно сравнить с уничтожением в Черном море крейсера Москва, который был подбит украинскими ракетами Нептун.
10 мая глава Лугасской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что понтонные переправы, которые оккупанты построили через Северский Донец в районе Белогоровки, уничтожены, а в поселке продолжается зачистка от российских военных. На следующий день ВСУ также уничтожили понтонные мосты врага.
12 мая появились спутниковые снимки и фотографии с дронов, на которых видно большое количество уничтоженной техники возле реки Северский Донец.