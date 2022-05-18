Диетологи назвали восемь причин есть чеснок каждый день 1 18.05.2022, 14:11

2,814

С древних времен его полезные свойства использовали для лечения различных заболеваний.

Регулярное потребление чеснока поможет организму лучше переваривать пищу и усваивать питательные вещества. Кроме того, чеснок оптимизирует функции поджелудочной железы и печени.

Чеснок – это намного больше, чем просто приправа. С древних времен его полезные свойства использовали для лечения различных заболеваний, пишет steptohealth.ru.

1. Хорошее кровообращение

Чеснок богат витамином B, который необходим для того, чтобы снижать уровень гомоцистеина. Это вещество (в избытке) ухудшает состояние стенок кровеносных сосудов, что в дальнейшем может привести к многочисленным проблемам:

• Высокий уровень гомоцистеина является причиной того, что кровь становится гуще

• Существует повышенный риск образования тромбов

• Чем выше уровень гомоцистеина, тем более вероятно, что вы будете страдать от ишемической болезни сердца

Но если есть чеснок регулярно, вы сможете защитить себя от этих проблем.

2. Натуральный антибиотик

Знаете ли вы, что во время Второй мировой войны из-за нехватки медикаментов, широко использовали чеснок?

Это действительно так. Его сила как природного антибиотика была очень полезна во многих случаях:

• Укрепляет иммунную систему

• Помогает вылечить легкие инфекции

• Способствует заживлению ран

• Подходит для лечения простуды и гриппа

3. Польза для печени

Чеснок – это превосходное натуральное средство для детоксикации организма. Он помогает очистить тело от токсинов, паразитов и вывести такие тяжелые металлы, как ртуть. А также остатки лекарств, которые печень не в состоянии обработать.

• Чеснок богат витаминами А, В и С. Он улучшает работу печени.

• Еще он борется с воспалениями. Его польза огромна, если человек страдает от жировой болезни печени.

• Если вы просыпаетесь каждое утро с опухшими глазами, отекшим лицом и неприятным привкусом во рту, вполне возможно, что ваша печень перегружена. В этих случаях этот продукт также может оказаться весьма кстати.

4. Отхаркивающее средство

Имеются ли у вас проблемы с легкими? Если вы из тех людей, у которых каждый раз при простуде бронхи полны мокроты и слизи, это средство будет вам очень полезно.

• Чеснок является хорошим противоотечным средством и природным антибиотиком.

• Если вы страдаете от синусита или у вас сильные приступы кашля, вы можете делать ингаляции или приготовить сироп на основе чеснока.

5. Уход за кожей

Любопытный факт: если съедать каждый день по одному зубчику чеснока натощак, то у вас будет идеально гладкая кожа.

• Чеснок богат антиоксидантами, которые способствуют регенерации клеток кожи

• Он борется и с акне

• Для того, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, нужно просто есть чеснок на голодный желудок, запивая его стаканом воды.

6. Снижает уровень холестерина

Чеснок содержит аллицин, вещество укрепляющее здоровье сердечно-сосудистой системы. Если верить исследованиям Шаньдунского университета (Китай), то всего один зубчик чеснока в день поможет снизить уровень вредного холестерина на 9%.

А испанский фонд сердца (FEC) рекомендует включать чеснок в свой рацион не только для того, чтобы снизить уровень вредного холестерина, но и как мощное очищающее, антисептическое и антибактериальное средство.

7. У вас анемия?

Большинство женщин на протяжении всей своей жизни время от времени страдают от дефицита железа в организме. Почему же так полезно есть чеснок?

• Он укрепляет иммунитет и защищает нас от многих болезней

• Обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами и улучшает кровообращение

• Стимулирует выработку желудочного сока и позволяет организму лучше усваивать железо

8. Забота о пищеварительной системе

Мы не предлагаем вам съедать по целой головке чеснока каждый день. Все хорошо в меру, просто слушайте свое тело.

Если вы привыкнете к мысли, что чеснок – это отличное лекарство, то уже через несколько дней вы заметите положительные изменения.

• Ваше пищеварение заметно улучшится

• Оптимизируются функции печени и поджелудочной железы

Когда не стоит есть чеснок?

• Этот продукт является естественным антикоагулянтом. Поэтому если вы принимаете какие-либо препараты с аналогичными свойствами или у вас часто бывают кровотечения, лучше всего избегать его ежедневного потребления.

• Если вы страдаете от гипертиреоза, также стоит воздержаться от частого потребления чеснока из-за высокого содержания в нем йода.

Если у вас возникнут какие-либо сомнения относительно приема чеснока в лечебных целях, обратитесь к врачу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».