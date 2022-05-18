Посольство США возобновило работу в Киеве
- 18.05.2022, 21:14
Дипломаты подняли американский флаг над посольством.
В среду, 18 мая, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы официально возобновляем работу", - заявил представитель дипведомства Дэниел Лангенкамп.
По его словам, сначала в Киев вернется небольшое количество дипломатов, чтоб укомплектовать миссию. Над посольством подняли флаг США.
Лангенкамп заметил, что консульские операции немедленно не смогут восстановить, а рекомендация Государственного департамента о запрете поездок в Украину остается в силе.