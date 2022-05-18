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Посольство США возобновило работу в Киеве

  • 18.05.2022, 21:14
Посольство США возобновило работу в Киеве

Дипломаты подняли американский флаг над посольством.

В среду, 18 мая, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы официально возобновляем работу", - заявил представитель дипведомства Дэниел Лангенкамп.

По его словам, сначала в Киев вернется небольшое количество дипломатов, чтоб укомплектовать миссию. Над посольством подняли флаг США.

Лангенкамп заметил, что консульские операции немедленно не смогут восстановить, а рекомендация Государственного департамента о запрете поездок в Украину остается в силе.

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