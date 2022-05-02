Пелоси: США будут помогать Украине, пока Россия не будет побеждена 2.05.2022, 7:34

2,774

Cпикер Палаты представителей американского Конгресса три часа разговаривала с Зеленским.

США будут предоставлять Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку. Вашингтон будет поддерживать Киев, пока Россия не будет побеждена.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, приводит статью The New York Times unian.net.

"Америка будет поддерживать Украину, пока победа не будет одержана", - сказала Пелоси в воскресенье после визита в Украину.

Пелоси отметила, что была тронута встречей с президентом Украины военного времени, назвав Владимира Зеленского "блестящим". Она описала их трехчасовую встречу как "замечательный мастер-класс по лидерству".

Она рассказала, что начала встречу с Зеленским с цитирования американского революционера Томаса Пейна. "Время нашло нас, — писал он в 1776 году. — Мы верим, что настало время Украины", — сказала Пелоси. Эта борьба, добавила она, поможет сохранить демократию во всем мире.

"Война Путина – это зло": что заявили других члены Конгресса

Представители Конгресса США, находившиеся в составе американской делегации во время визита в Киев, также выразили свою поддержку Украине.

Так, представитель Нью-Йорка, глава комитета по иностранным делам Грегори Микс заявил, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками над усовершенствованием и расширением санкций, чтобы усилить давление на Москву.

"Ничего не уменьшится, все будет только увеличиваться", - сказал Микс.

Представитель из Калифорнии, глава Комитета по разведке Адам Шифф сказал, что он "в восторге от того, чего смогли достичь украинцы", отражая попытки России захватить Киев и лишая лучше оснащенные силы Москвы легкой победы.

Представитель штата Массачусетс Джим МакГоверн заявил, что Россия ведет войну не только против народа Украины, но и против наиболее уязвимых слоев населения мира. Украину считают житницей Европы, а война "обостряет голод во всем мире".

"Я не думаю, что Путина волнует, морит он голодом Украину или весь мир. Война Путина – это зло", – сказал МакГоверн.

Комментарий Зеленского о встрече с Пелоси

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что переговоры с Пелоси были предметными и многоаспектными. "В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Пелоси за возрождение исторической программы ленд-лиза, а также за подготовку большого пакета помощи Украине на $33 миллиарда. "Обсудили конкретные направления - как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу", - рассказал глава государства.

Также Зеленский и Пелоси обсудили усиление санкций против России, которые могли бы "наиболее эффективно побудить ее к прекращению войны", и ограничение любых возможностей РФ обходить санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».