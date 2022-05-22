«Хотел залить новый дизель, но не смог» 12 22.05.2022, 13:38

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Дальнобойщики рассказали о курьезных ситуациях из-за новых правила заправки в Беларуси.

Новые правила продажи топлива для европейских перевозчиков действуют в Беларуси с 20 мая – теперь им разрешается заправляться только определенными видами солярки, цена на которую больше чем на рубль дороже обычной, и только на определенных приграничных заправках, пишет intex-press.by.

Как работает новшество и как его восприняли иностранные перевозчики?

За два дня – ни одной фуры

Одна из 12 заправок, на которых разрешено заправляться европейским фурам, находится в Гродно недалеко от ГАП-2 – это один из утвержденных пунктов перегрузки и перецепки для грузового транспорта из ЕС. На табло здесь с 19 мая установлен новый ценник для дизельного топлива – 3,58 рублей вместо 2,34, как на остальных. На самой заправочной станции в середине дня нет ни одной грузовой машины.

– Новое дизельное топливо у нас уже покупали, но это были физические лица, в первый день был один мужчина, и сегодня тоже. Мы предлагаем клиентам поехать на ближайшие заправочные станции, есть объявление с перечнем адресов. Но эти люди спешили, сказали, что заправятся по более высокой цене, – рассказал один из работников АЗС.

По их словам, фуры к ним пока не приезжали, хотя раньше заправлялись часто. На номерные знаки раньше сотрудники заправки не смотрели, поэтому сказать, какие большегрузы у них покупали топливо до 19 мая, сказать сложно.

Теперь белорусские фуры едут на другие заправки, а европейских тягачей нет. За два дня на АЗС продали 30 литров нового дизеля по цене 3,58 рубля.

– Это мизер, обычно за день больше десяти тысяч литров дизтоплива продавалось, – посетовал один из сотрудников.

Также на заправке объяснили, что по цене 3,58 продается не то же дизтопливо, которое было раньше, а новое. У него приставка «эко» и более высокое качество.

Успели заправиться по старым ценам

На другой заправке на подъезде ТЛЦ «Брузги» стоянка была полностью заставлена фурами с российскими, белорусскими и польскими номерами. Машины стояли в ряд и вдоль обеих обочин – как в сторону ТЛЦ, так и в сторону АЗС.

На вопрос, не очередь ли это за новым видом дизтоплива, один из водителей объяснил: «Нет, это не на заправку. Кто-то стоит на паузе, отдыхает. Кто-то ждет свою фуру для перецепки. Ждать лучше на обочине, потому что стоянка в транспортно-логистическом центре платная, сутки стоят 156 рублей. Перевозчики не хотят платить лишние деньги».

Сам мужчина – белорус, как и большинство водителей, которые приезжают в Беларусь на европейских фурах.

– Мы работаем на чешскую фирму, в Беларусь приехали до 19 мая, тогда еще не действовали новые правила, мы успели заправиться по старым ценам. А ситуацию с новыми пока не изучали, это наш директор будет считать, как сейчас выгоднее. Раньше мы всегда заправлялись в Беларуси. Сейчас указаний от руководства нет, – рассказал Михаил.

По его словам, в Польше, Австрии, Чехии цена на дизтопливо на заправках 1,7–1,8 евро за литр, новая цена дизеля для фур из ЕС в Беларуси – около 1,4 евро. Раньше разница между европейской и белорусской ценой на топливо составляла примерно евро или чуть больше на каждом литре, выгода была очевидной.

Другой водитель рассказал, что в первый день действия новых правил по продаже дизтоплива для европейских фур среди водителей была путаница. Александр, например, 19 мая заправлялся на обычной заправке, на границе, с его слов, заранее не предупреждали о новом требовании. Теперь ему не нужно ехать на АЗС, а во время следующей поездки, он уже получил инструкции от фирмы.

Разница – 50 центов на литре, на деле – меньше

Водитель машины на польских номерах Андрей на вопрос о том, будет ли заправляться более дорогим белорусским дизелем, ответил без раздумий:

– Шеф сказал категорично, что в Беларуси наши машины больше заправляться не будут. На фирме уже сделали нужные расчеты и пришли к выводу, что разница в цене такая маленькая, что теперь заливать баки белорусской соляркой нет смысла.

По его словам, сейчас разница в цене дизтоплива составляет два злотых на каждом литре, но это если сравнивать цены на заправках. Для польских транспортных компаний она будет намного меньше, так как им идет возврат НДС за купленное в Польше топливо.

– Вернуть можно до 15 процентов от цены, поэтому разница получается очень маленькая, может, даже в Польше теперь будет выгоднее делать заправку, – резюмировал Андрей.

Сам водитель в этот рейс будет вынужден сделать заправку по более дорогой цене, так перед рейсом не знал о новых правилах. Заливать дизеля будет ровно столько, чтобы доехать до ближайшей АЗС в Польше.

Хотел залить новый дизель, но не смог

Водитель еще одной польской фуры приехал, чтобы заправиться, но после похода на кассу тут же убрал топливораздаточный кран из бака.

– Хотел заправиться, но не смог, на заправке не принимают банковские карточки, которые у меня есть. Во время прошлого рейса, примерно неделю назад, проблем с ними не было, – пояснил дальнобойщик по имени Павел, он тоже белорус, который работает на польскую фирму.

По словам мужчины, на его фирме руководство очень удивилось, когда узнало, что для европейских фур в Беларуси теперь будут продавать более дорогое топливо.

– Ни в одной стране мира нет, что одним машинам предлагали одни цены на топливо, а другим другие. Цены должны быть одинаковые для всех, – отметил мужчина.

По его словам, в этот раз будет заправляться по более дорогой цене, но для этого придется приехать на заправку повторно. Так как карты для оплаты не приняли, нужно искать наличные белорусские рубли. Это лишнее неудобство и потеря времени. А в следующий рейс, скорее всего, приедет уже с запасом топлива, чтобы не заезжать на белорусскую АЗС.

– Для моей фирмы разница на каждом литре будет около 20 евроцентов, начальство сказало, что это мелочь, поэтому проще делать заправку в Польше, – добавил Павел.

О проблемах с оплатой на заправке говорили и другие водители, у них не прошли платежи по карточкам Visa и MasterCard, выпущенных европейскими банками. Многие водители, зная о таких неожиданностях, стараются возить с собой наличные. Так как снимать наличку в белорусских банкоматах – дорого, приходится платить большую комиссию.

Заехал на другую заправку – штраф

Водители также рассказали, что за нарушение новых правил заправки им грозит штраф.

– Знаю, что вчера коллеги уже получали штрафы за нарушение правил заправки, им выписывали по 50 базовых величин, – рассказал дальнобойщик Виктор.

Другой показал требование, которое подписывают все водители европейских фур при въезде в Беларусь.

– Мы обязуемся ехать в конкретный ТЛЦ, я ехал с «Привалки» в ТЛЦ «Брузги», в бумаге написано, что заправляться мне можно только на одной заправке. Не подписать эту бумагу нельзя, тебя просто не впустят в страну, – говорит Андрей.

Мужчины также рассказали, что по новым требованиям им нельзя заезжать на другие заправки, например, чтобы сделать остановку на стоянке. Это может быть расценено как попытка заправиться.

«Вчера водителям европейских фур возле пункта пропуска «Берестовица» не разрешали заезжать на заправку «Газпрома», там продается обычный дешевый дизель. Если заедешь – это легко отследить по GPS-датчику. Их ставят на все фуры. Если выяснится, что фуры была не в положенном месте – это основание для штрафа», – пояснил мужчина.

В бумаге, которую он подписывал при въезде в Беларусь, есть предупреждение, что за нарушение требований грозит штраф до 100 базовых.

Что говорят белорусские и российские водители

Водители белорусских и российских фур к нововведению отнеслись спокойно. У белорусов появилось небольшое неудобство – теперь некоторые заправки надо объезжать.

– Раньше я часто заправлялся на заправке на Краснознаменной в Гродно, теперь туда не смогу поехать, потому что там продается только один вид дизеля, новый с приставкой «эко» за 3,58. Но другие заправки есть рядом, придется перестроиться. Это не проблема, – рассказал один из белорусских дальнобойщиков.

Российские водители объяснили, что их нововведение не заденет никак.

– Мы в Беларуси не заправляемся. Мне залили полный бак в России, мне хватит, чтобы всю Беларусь проехать, вернуться обратно – и еще останется. В России топливо дешевле, – рассказал российский дальнобойщик.

А как на других АЗС?

На одной из приграничных заправок, которая находится по маршруту следования европейских фур, но продает обычный дешевый дизель, в последние дни стало больше тревожных вопросов от водителей.

– Многие видели цену 3,58 рубля за литр дизеля на соседней заправке, спрашивают, стоит ли ждать такого резкого повышения и на другие виды топлива. Разница большая, переживают. Мы объясняем, что эти цены только для европейских фур, для белорусов подорожания нет, – рассказала оператор заправочной станции «Лукойл» под Гродно.

Во время беседы на заправке стоял грузовик на польских номерах, ему в обслуживании не отказали, документов у водителя не спрашивали.

– Мы не вправе никому отказать в заправке. Если к нам приедет европейская фура, мы ей продадим топливо по 2,34. И нам за это ничего не будет. Нам объяснили, что водители предупреждены об ответственности, они если будут заправляться дешевым дизелем, то будут делать это на свой страх и риск, – пояснили на АЗС, уточнив, что у них не появилась дополнительная обязанность фильтровать на въезде фуры или проверять, не пытается ли у них заправиться польский или литовский большегруз.

Напомним, новые правила продажи дизельного топлива для европейских фур начали действовать в Беларуси с 20 мая нынешнего года. С этого дня фурам с номерами стран ЕС можно заправляться только соляркой определенных марок, которое стоит 3,58 рубля за литр и продаваться только на 12 АЗС, расположенных в приграничных районах.

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