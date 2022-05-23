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Ученые предположили, что у нашего мира есть зеркальная копия

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  • 23.05.2022, 11:11
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Ученые предположили, что у нашего мира есть зеркальная копия

Она может влиять на нас гравитационно.

Некоторые ученые считают, что в нашей Вселенной существует зеркальный мир, влияющий на гравитацию в нашем. Так, три исследователя опубликовали свои выводы в журнале Physical Review Letters, пишет lenta.ua

Они сообщают, что их гипотеза основана на проблемах с постоянной Хаббла, коэффициента для расширения Вселенной. Прогнозы для этой константы не соответствуют реальности, и ученые пытаются выяснить, что вызывает несоответствие.

Исследователи предположили, что причиной может быть зеркальный мир, который мы пока не видим.

«На первый взгляд это может показаться безумием, но такие зеркальные миры много описаны в работах по физике», – отмечают авторы статьи.

Такой мир мог бы влиять на наш только гравитационно и определять постоянную Хаббла.

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