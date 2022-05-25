ЛЖД прекращает перевозку белорусских металлов и древесины 1 25.05.2022, 16:24

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Последние поезда с ними будут приняты от БЖД 31 мая.

«Литовские железные дороги» уведомили о прекращении перевозок белорусских подсанкционных товаров с июня текущего года, сообщил первый вице-премьер Николай Снопков, пишет сайт belmarket.by.

«17 мая «Литовские железные дороги» уведомили БЖД о прекращении с 4 июня перевозок подсанкционных товаров – продукции деревообработки, изделий из резины, черные металлы, и что последние поезда с ними будут приняты от БЖД 31 мая. То есть в этом направлении продолжат следование только товары, не попадающие под санкции», – отметил Николай Снопков.

По его словам, в прошлом году в литовском направлении перевезли 16 млн тонн грузов. Основной удельный вес – это калий. Оставшиеся объемы – стройматериалы, продукция деревообработки, металлы.

Кроме того, первый вице-премьер подчеркнул, что железнодорожный транспорт сегодня работает в условиях полного прекращения перевозок в сообщении с Украиной. Общие потери по двум направлениям (литовское и украинское) составляют 26 млн тонн грузов.

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