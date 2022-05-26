Наталья Радина: Для меня Николай Автухович — герой 3 26.05.2022, 11:10

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Наталья Радина

За его жизнь и свободу нужно бороться.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выразила солидарность с белорусским патриотом и политзаключенным Николаем Автуховичем, суд над которым начался в Гродно 18 мая:

— Знаете, когда становится совсем плохо? Когда мы начинаем думать в условиях беспредельных репрессий, что кто-то сам нарвался, сам виноват и «уж точно экстремист», поэтому не может даже получить статуса политзаключенного. Это значит, что мы начинаем подстраиваться под логику преступника, мыслить его категориями.

Николай Автухович — не экстремист, он патриот своей страны с большим неравнодушным сердцем, который пытался сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию, он боролся как мог и изо всех сил, чтобы защитить людей в Беларуси. Поэтому для меня он герой и, конечно, политический заключенный, за жизнь и свободу которого нужно теперь бороться нам.

Напомним, режим Лукашенко обвиняет Николая Автуховича по 12 статьям Уголовного кодекса, шесть из них — за якобы «особо тяжкие преступления». По одной из статей Автуховичу грозит расстрел или пожизненное заключение.

Также по «делу Автуховича» проходят еще 11 человек.

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