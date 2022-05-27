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Недалекий оккупант «сдал» себя сам, нажав кнопку на Polaroid

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  • 27.05.2022, 8:54
  • 11,120
Недалекий оккупант «сдал» себя сам, нажав кнопку на Polaroid

Мародера из Ирпеня быстро идентифицировали.

Недалекий оккупант ограбил квартиру в Ирпене и оставил в ней свою фотографию. Он щелкнул селфи на Polaroid и не знал, что фото проявляется со временем, сообщает «Главред».

Мародера, который ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, сфоткал себя на Polaroid, уже идентифицировали.

Его удалось найти помощью искусственного интеллекта.

Как рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, захватчика зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, родом из Ростова-на-Дону.

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