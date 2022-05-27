закрыть
27 мая 2022, пятница, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Охота из засады: десантники ВСУ сожгли десятки танков и БМП оккупантов

  • 27.05.2022, 9:28
  • 6,564
Охота из засады: десантники ВСУ сожгли десятки танков и БМП оккупантов

Вражескую технику уничтожили из «Джавелинов».

Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожают вражескую технику.

Как рассказал главный сержант десантно-штурмового батальона бригады, что хотя его подразделение не велико, но группа "джавелинщиков" успешно уничтожила пять танков и около десятка бронированных машин, сообщает командование ДШВ.

Вооружившись противотанковыми комплексами, десантники охотятся за вражеской бронетехникой и танками. А успешно выполнять военные задания им помогают не только Javelin, но и умело оборудованные засады и собранные бригадой разведданные. После такого комплекса вражеская техника превращается в металлолом.

По словам главного сержанта 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его подразделением было уничтожено 5 танков, 4 БМП и БТР. К слову, сержант уже получил несколько государственных наград за мужество и героизм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин