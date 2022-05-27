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Путина могут заменить на «коллективное руководство»

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  • 27.05.2022, 12:17
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Путина могут заменить на «коллективное руководство»

Ближайшее окружение главы РФ и российская элита крайне недовольны происходящим.

Ближайшее окружение Путина и элита в широком смысле крайне недовольны происходящим и, особенно, тем, куда страна движется, пишет российский экономист Константин Сонин.

Конечно, элиты были бы рады, если Путина можно было бы сменить, разом, на кого-то. Практически кто угодно было бы лучше, чем то, что творится сейчас.

Проблема в том, что невозможно произвести замену плавно в персоналистском авторитарном режиме. Именно эта невозможность и удерживает Путина у власти – если его свергнуть, появится неопределенность, риск для всех группировок, которые сейчас живут в относительном мире друг с другом. У Гитлера под конец была в точности такая же история – все остальные руководители Рейха были бы рады от него избавиться, но каждый боялся поражения в борьбе за власть после падения фюрера.

Мне кажется, что непосредственно за Путиным последует «коллективное руководство». Как в 1953 году – Сталин еще был, формально, жив, а они уже разделили должности так, чтобы ни один не мог доминировать над остальным. Потребовались аресты, казни, перевороты и только тогда, через четыре год, появился Хрушев как единоличный лидер.

Точно так же после свержения Хрущева, власть была поделена между несколькими руководителями и только через 10-12 лет, ко второй половине 1970-х, Брежнев консолидировал власть, став единоличным лидером.

Прогноз – коллективное руководство, но кто бы мог быть единочным лидером?

МЕДВЕДЕВ. Медведев, конечно, вдохновляется примером Балагера. Был такой администратор, незаметное второе лицо при Трухильо, доминиканском Путине. Всегда был на вторых ролях, а потом Трухильо убили, военные и спецслужбы перерезали друг друга, а Балагер лет тридцать возглавлял страну.

Основная проблема Медведева состоит в том, что у него нет ни навыков, ни способностей ни админстративного лидера, ни политического. Не было такой зоны ответственности, чтобы он справился, не было такого сторонника, чтобы Медвевдев его не сдал. Из-за многолетнего заигрывания с эмиграцией теперь приходится быть «суперястребом», но это выглядит смешно. Казалось бы, плюсом является «репутация западника», но это как раз не плюс: Запад будет разговаривать с любым, кто заключит перемирие и начнет выводить войска, и не будет ни с кем, кто этого не сделает.

КИРИЕНКО. Основное преимущество Сергея Кириенко – то, что у него, действительно, есть некоторый задел в отношениях со всеми группировками и группировочками. Он ничей, но умеет разговаривать со всеми. С другой стороны, именно этим все плюсы и исчерпываются. Приезд в Мариуполь – явная демонстрация интереса к тому, чтобы стать преемником.

СОБЯНИН. Основным преимуществом Собянина является, с одной стороны, непричастность, по сравнению с остальным окружением Путина, к 24 февраля и лояльность к статус-кво. Это важно, поскольку, не исключено, важным элементом будущих переговоров по отмене санкций будет выдача преступников каким-то международным трибуналам. Плюс готовая административная команда.

Основные проблемы Собянина – это то, что он не намного младше Путина, то есть не решает проблему смены поколений и максимально нехаризматичен. Впрочем, как раз это может сделать его приемлемой переходной фигурой или частью «коллективного руководства».

Конечно, элиты были бы рады, если Путина можно было бы сменить, разом, на кого-то. Практически кто угодно было бы лучше, чем то, что творится сейчас.

Проблема в том, что невозможно произвести замену плавно в персоналистском авторитарном режиме. Именно эта невозможность и удерживает Путина у власти – если его свергнуть, появится неопределенность, риск для всех группировок, которые сейчас живут в относительном мире друг с другом. У Гитлера под конец была в точности такая же история – все остальные руководители Рейха были бы рады от него избавиться, но каждый боялся поражения в борьбе за власть после падения фюрера.

Мне кажется, что непосредственно за Путиным последует «коллективное руководство». Как в 1953 году – Сталин еще был, формально, жив, а они уже разделили должности так, чтобы ни один не мог доминировать над остальным. Потребовались аресты, казни, перевороты и только тогда, через четыре год, появился Хрушев как единоличный лидер.

Точно так же после свержения Хрущева, власть была поделена между несколькими руководителями и только через 10-12 лет, ко второй половине 1970-х, Брежнев консолидировал власть, став единоличным лидером.

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