Внешность Путина резко изменилась после вторжения в Украину: диагноз врача 27.05.2022, 14:30

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фото: getty images

Что происходит со здоровьем российского диктатора?

Российский диктатор Владимир Путин серьезно болен, а с момента вторжения в Украину, здоровье президента РФ резко ухудшилось.

Причиной ухудшения состояния Путина является сильный стресс, который он испытывает в результате неудач его армии в Украине, заявила в комментарии НВ врач-невролог Александра Щебет.

"Очевидно, за эти три месяца изменения во внешности Путина очень резкие. И если отбросить теории о двойниках, то, вероятно, у него пошел внезапный прогресс болезней на фоне высокого уровня стресса, который он не может не испытывать, какой бы у него ни был психотип", - отметила врач.

Александра Щебет также высказала свое мнение по поводу психического здоровья Путина.

"Кстати, после объявления войны все пытаются найти у российского диктатора какую-то болезнь, особенно психическую. И здесь я хочу напомнить, что в психиатрии есть такой термин как невменяемость. То есть если человек признан психически больным, он невменяем, и таким образом его нельзя наказать через суд и вынести приговор. И в этом случае, я бы очень хотела, чтобы он был психически здоров, потому что не хочу, чтобы его считали невменяемым", - отметила невролог.

Болезнь Путина

Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

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