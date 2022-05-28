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Самолет Turkish Airlines не впустили в воздушное пространство России

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  • 28.05.2022, 12:38
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Самолет Turkish Airlines не впустили в воздушное пространство России

Борт около часа кружил над Витебской областью Беларуси и отправился в аэропорт Вильнюса.

Борт Turkish Airlines около часа кружил над Витебской областью и отправился в аэропорт Вильнюса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Судя по всему, борт Airbus A321−231 с регистрационным номером TC-JRT авиакомпании Turkish Airlines следующий рейсом из Стамбула в Москву, не впустили в российское воздушное пространство. На данных сервиса видно, что он дважды пытался влететь в Россию над территорией Смоленской области, но уходил на разворот.

В данный момент самолет направляется на посадку в аэропорт Вильнюса.

Отметим, что за этим рейсом из Турции в Россию летят еще три самолета Turkish Airlines — все они направляются из Анталии в Москву.

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