AH-64 Apache для ВСУ: насколько это реально и какие задачи позволит решить 2 4.05.2022, 16:31

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Этот вертолет создавался для того, чтобы уничтожать российские танки и бронетехнику.

Возможности и характеристики AH-64 Apache позволяют уничтожать противника на поле боя просто безнаказанно, но, конечно, при определенных условиях.

Ударный вертолет AH-64 Apache благодаря ленд-лизу для Украины от США действительно может усилить Вооруженные Силы Украины. А так как он создавался для того, чтобы уничтожать российские танки и бронетехнику в Европе, Apache может качественно помочь украинским военным в борьбе против армии РФ, пишет УНИАН.

Реально ли Украине получить AH-64 Apache

Сразу надо понять, что любое эффективное применение вертолетов на поле боя сейчас возможно лишь как минимум при паритете в воздушном пространстве. А наиболее эффективным это может быть в том случае, когда небо будет надежно "закрыто" для вражеских самолетов, а сами "вертушки" будут прикрываться истребительной авиацией.

То есть, в лучшем случае, когда все происходит в логической и прагматичной последовательности, сначала Украина должна получить истребители или ультимативные F-15E, или "самолеты-солдаты" F-16. И уже после этого можно говорить о массовом и эффективном использовании ударных вертолетов не "наскоками-набегами", а для планомерной работы по выжиганию рашистов из украинской земли.

Но, как и с самолетами, передача вертолетов – это не только сами машины и обученные пилоты, это и обученный наземный персонал и логистика. Для понимания сложности только с обеспечением, то в 1999 году 24 вертолета Apache были переброшены в Албанию, чтобы принять участие в боях в Косово. Для их обеспечения необходимо было перевезти 26 тысяч тонн оснащения и даже несмотря на это с ним возникали проблемы.

Возможности AH-64 Apache

AH-64 Apache создавался в 70-х, как супермобильное противотанковое средство, которое должно уничтожать бронетехнику вне зоны поражения противника. За время своего существования, Apache прошел несколько волн модернизаций, каждая из которых только увеличивала огневые возможности и эффективность этого вертолета.

Наиболее известная версия Apache – AH-64D Longbow, отличающаяся радиолокационной станцией управления огнем. Она способна отслеживать на фоне земли 128 целей и одновременно атаковать до 16.

Ее же положение над втулкой винта позволяет делать это укрывшись за препятствием, например, за деревьями или склоном холма. Более того, AH-64D Longbow может передавать данные о целях на другие вертолеты и наводить их ракеты.

То есть все, что сможет увидеть враг за 8 км, а именно такая дальность огня специальной версии противотанковой ракеты Hellfire AGM-114L с радиолокационной головкой самонаведения, это РЛС. А пока он будет ее рассматривать в него уже будут лететь высокоточные ракеты, действующие по принципу "выстрел-забыл".

Из дополнительных систем вооружения, для ближнего боя: одна из лучших в своем классе 30-мм автоматическая пушка M230 с боезапасом 1200 снарядов, неуправляемые ракеты, а для самообороны от воздушного противника – AIM-92 Stinger.

Кстати AH-64D Longbow – это не последняя модернизация, с 2011 года машины проходят обновление до версии AH-64E Guardian. Все ее возможности не раскрывают, а из известного то, что Apache научился управлять беспилотниками и встроен в автоматизированные системы управления.

Особенности AH-64 Apache

AH-64 Apache, при правильном использовании, обладает убийственной эффективностью. Но она намертво связана с наличием дорогостоящего вооружения, высокого профессионализма и контроля воздушного пространства. Если все эти пункты выполнены, Apache можно использовать по полной. В частности, во время операции Буря в пустыне в 1990 году 277 Apache за 100 часов операции уничтожили 278 танков и более 600 единиц легкой бронетехники и других целей.

Также необходимо понимать, что Apache, как и любой другой ударный вертолет имеет относительно небольшую операционную дальность до 480 км или 2,5 часов полета. Это требует развертывания передовых вертолетных площадок, которые должны быть защищены от ударов дальнобойным ракетным вооружением, активно использующим РФ, речь идет о разнообразных "Калибрах" и "Искандерах".

И следует помнить, что Apache это более чем дорогостоящий вертолет. Цена за один современный Apache для армии США, ориентировочно, составляет более 60 млн долл. Но для иностранных стран цена традиционно выше. К примеру, в 2019 году Марокко заказывал 36 единиц AH-64E с сопутствующим вооружением и услугами за 4,25 млрд долл.

Но и такая цена не останавливает покупателей по всему миру, кроме США Apache эксплуатируется в 15 странах, а всего было произведено более 2400 AH-64.

Характеристики AH-64D Longbow

Экипаж: 2 человека

Максимальный взлетный вес: 10433 кг

Мощность силовой установки: 1890 л.с. (1409 кВт)

Крейсерская скорость: 265 км/ч

Практический потолок: 6,1 км

Боевой радиус: 450 км

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