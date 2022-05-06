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Гречка и бутылка постного масла за потерянную ногу: в РФ «наградили» оккупанта

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  • 6.05.2022, 15:25
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Гречка и бутылка постного масла за потерянную ногу: в РФ «наградили» оккупанта

Так в России «ценят» своих солдат.

Пропутинская политическая партия РФ "Единая Россия" вручила оккупанту-калеке, оставшемуся без ноги после вторжения в Украину, позорный "подарок".

За "подвиги" в Украине он получил два пакетика с крупами, консерву и бутылку подсолнечного масла. К скромному продуктовому не забыли приложить и буклетик с символикой единороссов, соответствующим снимком поделился российский политический и общественный деятель Илья Яшин в Facebook.

"Иногда кажется, что "Единая Россия" достигла пределов цинизма и уже не сможет ничем удивить. Но вот функционеры вручают покалеченному солдату пакет гречки и бутылку подсолнечного масла. Суют ему в руку партийный логотип. И гордо выкладывают фото", – отметил Яшин в подписи к фото.

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