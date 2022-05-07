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В Киеве у Путина появился собственный «памятник»

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  • 7.05.2022, 16:30
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В Киеве у Путина появился собственный «памятник»

У военных преступников два пути.

В Киеве установили арт-объект с изображением правителя России Путина, который стреляет себе в рот, пишет apostrophe.ua.

Арт-объект появился на бульваре Шевченко в Киеве. Автор публикации отметил, что на одной из столичных улиц установили фотозону, и пригласил всех желающих сфотографироваться возле памятника.

Временная скульптурная инсталляция называется "Застрелись", а ее создателем является некий "Дмитрий Ив".

"История знает, у военных преступников два пути: суд или... Путлер, намек понятен?", - указано на табличке, которая прикреплена к арт-объекту.

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