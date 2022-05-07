Какие дачи продаются под Гродно до $10 тысяч? 7.05.2022, 21:12

Некоторые из них находятся в 100 метрах от Немана.

Редакция hrodna. life проанализировала гродненский рынок недвижимости. Так как начинается дачный сезон, журналисты отыскали дачи, которые можно купить недалеко от Гродно. В подборку вошли дачные участки стоимостью до $ 10 000.

Дача в садовом товариществе «Дубрава» за $ 4 950

За эту цену можно купить участок пять соток с маленьким садовым домиком в пяти километрах от Гродно. На участке есть хозяйственные постройки, погреб и туалет, проведены вода и электричество. На огороде растут плодовые деревья и кустарники. Автобусная остановка и лес рядом.

Домик недалеко от озера Юбилейного за $ 5 800

Рядом с городом в садовом товариществе «Стекольщик» продают участок с домиком. Участок расчищен и подготовлен к вспашке и культивации, хороший грунт. Есть два места для парковки авто. «Домик крепкий, сухой, пол заменен», — указано в объявлении.

В черте города за $ 6 500

Двухэтажный блочный домик в садовом товариществе «Химик-Азот» (это между трассой М6 и новым Восточным мостом).

На участке в шесть соток есть плодовые деревья: вишня, абрикос, черешня, кустарники, виноград. Свет круглый год, вода сезонная.

В районе деревни Горница за $ 6 700

Участок с домом в садовом товариществе «Зарница» в 10 минутах езды от Южного рынка. На участке есть сад с яблонями, грушами, сливами, вишней, черешней, калиной. Растет красная и черная смородина, крыжовник, виноград. Деревянный домик небольшой — 18,8 кв. м, без отопления. Участок огорожен, есть хозяйственная постройка. Подведено электричество, а вода на участке — сезонная.

В пяти километрах от Гродно за $ 6950

Двухэтажный садовый домик с камином продается в садовом товариществе «Меридиан». Подведены электричество и вода. На земельном участке растут плодовые деревья и кустарники. Рядом лес и остановка общественного транспорта.

Недостроенный дом в районе деревни Горница за $ 7 000

Дача в 10 километрах от Гродно. В объявлении указано, что дом готов на 50%, есть камин и большой подвал. Участок частично обрабатывался под огород. Есть отопление и сезонная вода.

В 100 метрах от реки за $ 7 200

«Домик построен из жёлтого церковного кирпича и оштукатурен. Крыша, полы целые. Есть печка. Ещё залит фундамент под гараж, есть два сарая. Участок шесть соток, земля в собственности, плодородная, грядки урожайные», — описывают свою дачу продавцы. Рядом с дачей Адамово озеро и Неман с оборудованным местом для купания и мостиком для рыбалки.

Двухэтажный дом за Коробчицами за $ 7 999

Дача в 8 километрах от Гродно, садовое товарищество «Бирюза». На участке двухэтажный дом площадью почти 50 кв. м с камином и застекленным балконом. Есть подвал, сарай, плодовые деревья и кустарники, виноград. Свет круглый год, вода сезонная, рядом лес. До 15 мая покупателям скидка 10%.

В районе деревни Тарусичи за $ 9 000

Двухэтажный блочный дом в садовом товариществе «Здоровье». В доме площадью 50 кв. м три комнаты, печное отопление. Участок рядом с лесом и озером «Юбилейное». Вода на даче — сезонная, электричество постоянное. Есть место для постройки сарая и парковка.

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