Во Франции заработала первая морская ветровая электростанция 1 10.06.2022, 17:57

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Сейчас включили в работу 27 ветряных мельниц, в перспективе их количество должно возрасти до 80.

Франция впервые получила электроэнергию, производимую на размещенной в море ветровой электростанции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ветряные мельницы расположены в море рядом с городом Сен-Назер, возле устья Луары, это первая электростанция такого типа, введенная в эксплуатацию во Франции. Оператор сообщил, что 10 июня там были произведены первые мегаватты энергии.

Сейчас включили в работу 27 ветряных мельниц, в перспективе их количество должно возрасти до 80.

В 2023 году должен заработать парк ветряков возле города Фекам, на побережье Нормандии, а затем еще два, у побережья Бретани и в Ла-Манше в районе города Кальвадос.

Франция позже ряда других западноевропейских государств начала развивать отрасль, однако сейчас президент Эммануэль Макрон объявил о намерениях создать в стране 50 ветровых электростанций морского базирования до конца 2050 года и сделать это направление более приоритетным, чем ветровые электростанции на суше.

Основная часть электроэнергии для нужд страны обеспечивается атомными электростанциями.

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