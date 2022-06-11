Сборная Украины по футболу разгромила Армению во втором туре нового сезона Лиги наций УЕФА 11.06.2022, 18:30

Игра прошла в польском городе Лодзь, где сборная Украины проводит временно домашние матчи.

Сборная Украины разгромила Армению во втором матче текущего розыгрыша Лиги наций.

В первом тайме команды голов не забивали. Все самое интересное произошло во второй половине встречи, когда "желто-синие" трижды поразили ворота соперника, пишет unian.net

Сначала Александр Караваев отдал ассист на Руслана Малиновского, а затем отличился и сам. Точку поставил Виталий Миколенко, который с помощью рикошета довел счет на табло до 3:0.

Украина - Армения — 3:0

Голы: Малиновский (61), Караваев (77), Миколенко (84)

Украина: Пятов, Зинченко (Миколенко, 78), Матвиенко, Забарный, Караваев, Шапаренко (Пихаленок, 70), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Цыганков

Армения: Юрченко, С. Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Уго, К. Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55)

Игра прошла в польском городе Лодзь, где сборная Украины проводит временно домашние матчи.

14 июня украинцы будут принимать в Лодзи Ирландию.

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