Теннисистка-ябатька Соболенко проиграла в финале турнира в Нидерландах 10 12.06.2022, 14:46

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Она не побеждает в турнирах больше года.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела стать победителем турнира серии WTA-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом 251 750 долларов. В финале спортсменка уступила 30-й ракетке мира, россиянке Екатерине Александровой.

Соболенко проиграла в двух сетках. Счет матча — 5:7, 0:6.

В Хертогенбосе на пути к финалу Соболенко, которая сейчас занимает 6-е место в рейтинге WTA, преодолела сопротивление украинки Катерины Байндль (142-й номер рейтинга) — 6:4, 6:1, представительницы Нидерландов Арианны Артоно (149) — 6:2, 6:3, бельгийки Элисон ван Эйтванк (46) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) и американки Шелби Роджерс (42) — 7:6 (8:6), 6:0.

Как видим, соперницами Арины были не самые высокорейтинговые теннисистки. Но пополнить коллекцию очередным трофеем белоруске не удалось. Пока у нее 10 выигранных турниров в одиночном разряде в карьере. Последний раз Соболенко побеждала в Мадриде чуть больше года назад, напоминает zerkalo.io.

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