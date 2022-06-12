Футболисты в Дагестане устроили массовую драку после матча 12.06.2022, 17:27

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Видеофакт.

Футболисты в Дагестане устроили массовую драку после матча любительских команд.

Как только прозвучал финальный свисток, игроки клубов национальной футбольной лиги Дагестана "Куяда" и "Дербент" стали выяснять отношения на кулаках.

На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлено, как спортсмены наносят друг друг мощные удары. В это время диктор на стадионе призывает остановить потасовку.

Другие подробности инцидента выясняются, сообщает ren.tv.

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