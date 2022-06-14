Микроавтобус устроил дымовую завесу на МКАД 8 14.06.2022, 12:09

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Что это было?

Недавно читатель «Онлайнера» стал очевидцем необычного происшествия на МКАД. Микроавтобус, который двигался в средней полосе, внезапно устроил настоящую дымовую завесу: из выхлопной трубы повалил густой белый дым, а видимость для водителей, которые ехали за микроавтобусом, упала как при сильнейшем тумане.

На кольцевой сразу стал образовываться затор, ведь водителям пришлось снижать скорость почти до полной остановки. Микроавтобус, скрываясь за дымами, постепенно съехал на обочину.

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