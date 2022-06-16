Эксперт: У Нацбанка больше нет сил сопротивляться 3 16.06.2022, 9:12

6,120

Есть большой соблазн включить печатный станок.

Катерина Борнукова, академический директор Независимого центра в области экономических исследований в Беларуси BEROC, в интервью "Свабодзе" анализирует, что такое падение ВВП в апреле на 6 процентов - случайность или начало стратегической тенденции, прогнозирует, насколько упадут в этом году доходы населения, и рассуждает, возможно ли заменить потерянный в результате войны украинский рынок.

- За апрель ВВП Беларуси упал на 6 процентов, и, как кажется, эта цифра не прозвучала в обществе достаточно заметно. Между тем таких падений в белорусской экономике не было давно. Может ли это быть просто какое-то отдельное исключение, один неудачный месяц, или это свидетельство серьезной тенденции?

- Это не случайность. Ведь апрель - уже не первый месяц, когда падает валовой внутренний продукт, это происходит с февраля. Именно с февраля начал ощущаться эффект санкций, когда Беларуси перекрыли транзит калийных удобрений. В марте произошла потеря украинского рынка для Беларуси, в апреле добавились транспортные санкции.

И это начало очень серьезного тренда на падение. И мы это видим уже не только в цифрах ВВП, но и в падении зарплат. Например, в химической промышленности в Минской области зарплаты упали на 40 процентов. Это "Беларуськалий".

- И власти планируют все эти негативные процессы победить импортозамещением, выходом на новые рынки и наполнением российского рынка белорусскими товарами?

- Приблизительно так. Мы уже видим в новостях победные реляции. Что экспорт белорусской газировки вырос на 50 процентов, так как иностранные фирмы уходят с российского рынка, и "Бела-кола" занимает те ниши. Какие-то такие локальные вещи возможны в пищевой промышленности, одежде в дешевом сегменте, мебели.

Но это все никак не поможет спасти те отрасли, которые попали под санкции. Сейчас три самые болезненные позиции - нефтепродукты, деревообработка и калий. И получается, что российский рынок Беларуси здесь никак не поможет, так как у них это все есть свое. Мы наблюдаем, что никакого места на российском рынке для наших нефтепродуктов пока не нашлось, и непонятно, найдется ли. Калий белорусский тем более на российском рынке не нужен, там есть свои производители, которые конкурируют на мировом рынке с белорусами. Своего дерева в России тоже хватает - но, возможно, белорусская мебель попытается укрепиться на российском рынке.

- Обнуление в результате войны экспорта в Украину может стать большим ударом для белорусского экспорта. Украина занимала третье место в списке торговых партнеров Беларуси, и сальдо этой торговли было очень выгодным, экспорт из Беларуси сильно превышал импорт. Что теперь будет с этим торговым партнером?

- В экспорте товаров из Беларуси доля Украины была 12 процентов. Поэтому большое падение белорусского ВВП в апреле - это как раз влияние падения украинского рынка. Большая часть белорусского экспорта - это были нефтепродукты. Это было выгодно, близко, из Мозыря поставлять было очень удобно.

Возможно, власти до сих пор надеются, что это каким-то образом восстановится. Для начала, здесь нужно, чтобы закончилась война и чтобы даже после войны Украина не имела альтернативных поставок и имела политическое желание снова закупать в Беларуси. На данный момент потеря украинского рынка и европейские санкции просто убивают нашу нефтепереработку.

- Что будет с белорусским рублем? С одной стороны, он привязан через корзину валют к российской, С другой - экономические процессы совсем другие. Есть ли в результате всех процессов основания для стабильности белорусского рубля?

- В России сильно упал импорт, а приток валюты не уменьшился, так как нефть и газ по-прежнему продаются на внешних рынках, даже по большим ценам. И это способствует безумному укреплению российского рубля.

В Беларуси ситуация совсем другая. У нас нет такого бешеного падения импорта, там такие же темпы снижения, как и с экспортом. Есть признаки, что импорт будет восстанавливаться. А вот перспективы экспорта очень печальны стратегически. В мае-июне многие санкции вступают в свою полную силу — ранее выполнялись старые контракты. Во-вторых, российский рынок также будет не расширяться, а сжиматься, и вполне возможно, что и там не очень захотят покупать белорусское.

Поэтому, скорее всего, белорусский рубль будет девальвироваться. Когда этот момент наступит - непонятно, ведь некоторые экономические данные власти стараются скрывать или давать позже.

- Тем временем, если с началом войны в феврале-марте курс рубля рванул до 3-3,2, то, соответственно, во многих сегментах мгновенно выросли и цены. Рубль вернулся на свои 2,55, но цены остались, не стали возвращаться. Чего ожидать с инфляцией и доходами населения?

- Падение доходов будет достаточно существенное. Реальная зарплата уже в апреле снизилась на 4,5 процента по сравнению с апрелем прошлого года. Но это снижение реальных доходов будет крайне неравномерное. В тех самых "проблемных" отраслях, которые пострадают от санкций, падение доходов достигло за месяц двузначных цифр.

И это только начало, ведь пока некоторые предприятия имеют "подушку безопасности" из "экспортного бума" прошлого года. И сейчас начинают проедать эти запасы. Будут происходить параллельно два процесса - снижение занятости и снижение зарплат. Например, снижение занятости происходит в самой современной отрасли — IT-сфере, мы знаем, что IT-шники массово уезжают. Также довольно большие цифры сокращений в строительстве - это отрасль, которая всегда чутко реагирует на изменчивость конъюнктуры рынка.

- Вы, как и другие экономисты, говорите, что падение экономики Беларуси по итогам этого года может достичь 10 процентов.

- У нас действительно происходит комбинированный шок, по самым разным направлениям. Беларусь - гораздо более ориентированная на зарубежные рынки экономика, чем, например, российская. А сейчас на рынке Евросоюза 70 процентов белорусских товаров под санкциями, украинский рынок на данный момент просто потерян.

Поэтому 10 процентов падения - это, по моему мнению, очень реалистичный прогноз. Даже Евразийский банк развития прогнозирует 7 процентов падения в этом году для Беларуси. Последние 20 лет у нас не было таких падений.

Снижение доходов населения, возможно, будет даже больше падения ВВП. Но самое худшее здесь, что это будет крайне неравномерно - кто-то совсем потеряет свою работу, у кого-то доходы уменьшатся на 40-50 процентов. И многие попадут в категорию бедных.

Что касается инфляции, которая уже достигла 17 процентов годовых, то мне кажется, что здесь самое страшное уже произошло, тот взрыв в марте уже не повторится. В мае инфляция уменьшилась, и есть шанс, что за год она будет в районе 15 процентов. Но мы наблюдаем, что Нацбанк начинает печатать деньги. Мы видим покупку Нацбанком облигаций Министерства финансов на сумму свыше миллиарда рублей, это и есть эмиссия. Думаю, у Нацбанка больше нет сил сопротивляться, и есть большой соблазн включить печатный станок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».