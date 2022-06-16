Лукашисты испугались даже автомобильного СМИ 16.06.2022, 20:33

Задержан редактор ведущего автомобильного портала.

Вчера в инстаграме автомобильного сайта ABW.by появилась странная публикация. Сегодня стало известно, что задержали трех редакторов.

Вчера в инстаграме издания «Автобизнес» появилась странная публикация. В ней издание обвиняют, что они «творили дичь и нагнетали ситуацию в стране», а также угрожают тем, что все только начинается. Были выставлены скрины переписки в рабочем чате, пишет «Наша Нiва».

Публикацию через некоторое время удалили.

Насколько известно, задержан главный редактора сайта Юлия Мудревская, редактор рекламных проектов Юрий Гладчук и выпускающий редактор Вадим Зенкевич.

Родственники главного редактора отказались комментировать, в рамках административного или уголовного дела было задержание.

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