Лукашисты испугались даже автомобильного СМИ
- 16.06.2022, 20:33
Задержан редактор ведущего автомобильного портала.
Вчера в инстаграме автомобильного сайта ABW.by появилась странная публикация. Сегодня стало известно, что задержали трех редакторов.
Вчера в инстаграме издания «Автобизнес» появилась странная публикация. В ней издание обвиняют, что они «творили дичь и нагнетали ситуацию в стране», а также угрожают тем, что все только начинается. Были выставлены скрины переписки в рабочем чате, пишет «Наша Нiва».
Публикацию через некоторое время удалили.
Насколько известно, задержан главный редактора сайта Юлия Мудревская, редактор рекламных проектов Юрий Гладчук и выпускающий редактор Вадим Зенкевич.
Родственники главного редактора отказались комментировать, в рамках административного или уголовного дела было задержание.