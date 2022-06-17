Пропагандистка из Гомельской «районки» донесла на учителя-пенсионера 4 17.06.2022, 13:36

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Николай Витиков

Фото: ПЦ «Весна»

История Николая Витикова.

Как сообщает «БАЖ», 16 июня вступил в юридическую силу приговор Новобелицкого районного суда Гомеля в отношении бывшего деревенского учителя, постоянного автора газеты «Народная воля» Николая Витикова.

Приговор был вынесен 7 июня: 68-летнего Николая Витикова наказали 8 месяцами заключения за письмо в газету «Маяк». Его размышления о ситуации в стране суд квалифицировал как «распространение дискредитирующих Республику Беларусь и ее органы власти заведомо ложных сведений в публичных выступлениях, направленных на нанесение ущерба государственным и общественным интересам» (ст. 14 и 369-1 УК). Приговор вынес судья Александр Зинчук.

«БАЖ» рассказывает детали этого дела. Оказывается, на пенсионера-учителя заявила в милицию главный редактор Гомельской районной газеты «Маяк» Ирина Коновалова.

В этом году 5 января, почти за два месяца до «референдума», неравнодушный сельчанин взял Конституцию, вырезал из местной газеты напечатанные поправки и дополнения в Основной Закон, предложенные властью на «всенародное обсуждение», и направился сначала к «депутату» Гомельского областного совета Игорю Дегтярику, а потом – к редактору районной газеты.

У Николая Витикова также было при себе подготовленное письмо с личным мнением. Такой «взгляд с окраины», как он называл: по поводу ситуации в стране, насилия силовиков после президентских «выборов» 2020 года и предложенного на плебисцит нового органа – «всебелорусского народного собрания». Своих взглядов сельчанин не скрывал, предлагал устроить в Терусе диалоговую площадку, чтобы и сельские жители могли обсуждать изменения в Конституцию. Он считал, что событие судьбоносное, и власть должна советоваться с людьми.

В редакцию газеты «Маяк» зашел потому, что на то время редактор Коновалова была еще и главой лукашистской районной организации РОО «Белая Русь», ответственной за «сбор предложений и замечаний» граждан по Конституции. Но в итоге письмо учителя-пенсионера было отправлено из редакции в милицию.

Вслед за этим в газете «Маяк» была опубликована статья ««Минута славы» любой ценой», в которой автор, спрятавшаяся под псевдонимом Лидия Никифорова, издевалась над Витиковым и его поступком. В тексте его называли» провокатором«, который хайпануть захотел, и «блистать подобием ума».

На суде «депутат» Игорь Дегтярик и редактор государственной районки Ирина Коновалова выступали свидетелями. У них и спросил Николай Витиков, просил ли он распространять свой «взгляд с окраины». Оказывается, давал только для личного ознакомления.

Приговор Витиков не обжаловал. С учетом того, что один день лишения свободы в СИЗО до суда числится как полтора дня отсидки в колонии, ему после вынесения приговора осталось отбыть две недели наказания. В конце июня учитель-пенсионер должен выйти на свободу.

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