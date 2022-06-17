На Гродненщине подросток за ночь угнал два автомобиля в приграничных деревнях 17.06.2022, 17:10

иллюстрационное фото

Юношу задержали.

Фигурантом уголовного дела стал 17-летний житель Вороновского района. За одну ночь подросток украл в приграничных деревнях сразу две машины, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

15 июня парень выпивал в деревне Литвица. Он знал, что в гараже одного из сельчан стоит Audi 100. Парень направился туда, открыл гараж, вытолкал машину на дорогу, нашел в замке зажигания ключ, завелся и поехал кататься.

Однако через 6 км в деревне Бенякони юный водитель вылетел в кювет, выехать на ней на дорогу не смог, бросил ее и пошел на поиски новой. И нашел припаркованный Renault Espace — тоже с ключом в замке.

На этой машине подросток катался всю ночь, пока возле деревни Геранены Ивьевского районе у него не кончилось топливо. Тогда он зашел одолжить бензина к своему знакомому, который жил в этой деревне. Возвращаясь назад к машине с канистрой в руках, парень встретил милиционеров, которые к тому времени уже знали об угонах и разыскивали его.

Юношу задержали, автомобили, в том числе поврежденный, вернули владельцам. Парню придется отвечать по ч. 2 ст. 214 УК Беларуси об угоне. К слову, несмотря на свой возраст, он уже был судим по этой же статье.

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