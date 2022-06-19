Экс-тренер сборной Беларуси привела сборную Израиля к первой в истории победе на ЧЕ в групповых упражнениях 19.06.2022, 21:15

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В Тель-Авиве продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике.

В состязаниях "групповичек" по программе многоборья (олимпийский вид) золотые медали впервые в истории выиграли представительницы Израиля. Старшим тренером этой команды является бывшая наставница сборной Беларуси Наталья Степанова, передает pressball.by.

Израильтянки набрали в сумме 69,950 балла, серебро у итальянок — 69,650, бронза у представительниц Азербайджана (65,400), сумевших обыграть болгарок.

Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнире, поскольку отстранены от международных соревнований под эгидами FIG и UEG.

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