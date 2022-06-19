Болгария начала получать газ из Азербайджана вместо российского 5 19.06.2022, 21:50

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«Газпром» приостановил поставки газа из-за отказа Софии переходить на оплату в рублях.

Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана вместо российского газа.

Об этом сообщает болгарское издание BNR.

Уже состоялась пробная подача азербайджанского газа через интерконнектор между Болгарией и Грецией.

Отмечается, что в тестовом режиме, поставки будут проходить до конца июня, а уже с 2 июля начнется поставка договорных объемов в 1 млрд куб. об.

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