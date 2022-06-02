Умерла белорусская победительница проекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич

Умерла белорусская победительница проекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич10
- 2.06.2022, 20:30
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Ясновидящая одержала победу в шоу в 2011 году.
Как сообщает портал kp.ru, уроженка Волковыска и победительница 12 сезона популярного телепроекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич умерла после тяжелой болезни. Точная причина смерти не сообщается. Известно только, что звезда мистического шоу страдала от тяжелого недуга.
Прощание с Еленой Ясевич состоится 2 июня 2022 года. Сообщается, что в 2018 году Елена пережила трагедию – умерла ее младшая дочь.
Поклонники шоу были впечатлены способностями Елены Ясевич, которая уверяла, что способность к предсказаниям ей досталась от прабабушки. Еще в детстве она начала развивать дар, чем изрядно пугала родителей. У Елены осталась 16-летняя дочь.