Украинская авиация уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт армии РФ 1 20.06.2022, 7:50

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Истребители ВСУ контролируют воздушное пространство.

Украинские воздушные силы в результате авианалетов 19 июня уничтожили технику и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

Кроме того, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага, сообщили Воздушные силы ВСУ в Facebook.

Отмечается, что истребители ВСУ патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.

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