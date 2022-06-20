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В Херсоне троих российских военных расстреляли из автомата в ресторане

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  • 20.06.2022, 12:07
  • 18,058
В Херсоне троих российских военных расстреляли из автомата в ресторане

Оккупантов ликвидировала специальная «сервисная группа».

В Херсоне троих российских военных расстреляли из автомата в ресторане, сообщили в командовании ВСУ «Юг».

Утверждается, что это произошло в местном заведении на набережной.

«Учитывая поведение клиентов (которые заказали шашлык), для обслуживания прибыла специальная сервисная группа, которая открыла счет с помощью автоматной очереди», - говорится в сообщении.

В результате погибли двое, один — ранен.

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