Атака на остров Змеиный: ВСУ уничтожили много оккупантов ракетами HIMARS 4 20.06.2022, 14:38

9,364

Стали известны подробности об утренних взрывах.

Вооруженные Силы Украины нанесли точный удар по острову Змеиный. В результате слаженных действий украинских защитников погибло значительное количество оккупантов.

Такую информацию журналистам 24 канала сообщили в разведке.

Сколько именно оккупантов удалось ликвидировать неизвестно, однако наши источники оценивают нанесенные потери как большие.

Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими ракетами HIMARS. Так оккупанты остались фактически в безвыходном положении – помощи ждать неоткуда. Теперь же подкрепление будет бояться идти на остров по морю или воздуху.

Заметим, что утром 20 июня ряд телеграм-каналов сообщил о десятках взрывов и пожаре на Змеином. Жители Одесской области слышали звуки взрывов с 04:30. Одесситы говорили, что видели ракеты, летевшие в сторону острова.

Что известно о ракетах HIMARS

1 июня глава Белого дома Джо Байден сообщил, что Штаты предоставят Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды к ним. Оружие должно поступить в нашу страну до конца июня. В то же время 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО.

Кстати, после заявления Байдена в Кремле "подгорело". А ведь ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью в 300 километров. Поэтому в Москве опасаются, что наши военные используют оружие для атаки территории России. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать американские ракеты только для того, чтобы освобождать украинские территории.

Потери россиян на войне

Потери российской армии на войне против Украины доходят до колоссальных масштабов. Каждый день наши военные ликвидируют 100 – 200 вражеских бойцов. В общей сложности на "концерт Кобзона" ВСУ уже отправили 33 800 путинских солдат. Общие потери оккупационной армии с начала полномасштабной войны составляют:

танков – 1 477 единиц,

боевых бронированных машин – 3 588 единиц,

артиллерийских систем – 749 единиц,

РСЗО – 238 единиц,

средств ПВО – 98 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 181 единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 единица,

крылатых ракет – 130 единиц,

кораблей /катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 527 единиц,

специальной техники – 55 единиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».