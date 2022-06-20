Появились новые подробности удара ВСУ по буровым вышкам в Черном море 7 20.06.2022, 17:12

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Фото: УНИАН

Украинские бойцы нанесли всего три удара.

Появляются новые подробности ракетного удара ВСУ по буровым платформам в акватории Черного моря, которые в 2014 году были украдены Россией в ходе оккупации Крыма. В 2014 году РФ захватила буровые платформы в 100-150 км от Одессы и Крыма. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки, сообщает dialog.ua.

Согласно предварительной информации, ВСУ нанесли всего три удара по буровым установкам с дистанции в 150 километров. На вышках "Черноморнефтегаза" находились 109 человек, 21 человек эвакуирован.

По данным российских источников, работы на всех трех пострадавших платформах остановлены, идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.

Первым про удар заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. После удара ВСУ по буровым установкам в 150 км от Крыма так называемому "главе" оккупационной администрации пришлось утихомиривать панику среди населения и заявить, что на полуострове мощное ПВО и ему ничего не угрожает.

"А ведь буровые платформы, которые сегодня уничтожили наши ЗСУ, находятся на широте мыса Тарханкут на удалении от западного Крымского побережья до 100 километров. Вот и посчитайте, на каком отдалении они находились от места возможного пуска ракет с украинской территории", - комментирует ракетный удар блогер Олег Шарп, предполагая использование ВСУ американских ракетных систем.

После атаки на вышки "Черноморнефтегаза" в Госдуме РФ пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений". С таким заявлением выступил депутат российского парламента от оккупированного полуострова Михаил Шеремет, передают росСМИ.

Напомним, ракетный удар по буровым вышкам был нанесен сегодня с утра, вынудив главу оккупационной администрации сделать экстренное заявление.

Также сообщалось про нанесение украинской армии военного удара по территории острова Змеиный и оккупантам, которые находились на нем.

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