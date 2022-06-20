Bloomberg: Европе нужно свое ядерное оружие, чтобы сдержать Россию 2 20.06.2022, 17:59

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Мир вступает в новую гонку тактических ядерных вооружений.

Владимир Путин смог перебросить в заголовки европейские дискуссии, которые уже давно были вытеснены за поля. Нужен ли Европе сейчас или в будущем свой ядерный арсенал, чтобы сдержать потенциальный удар?

Во времена Холодной войны и в годы после нее этот вопрос казался уже решенным. Европейские члены НАТО будут защищены американским ядерным «зонтиком». Будучи участниками транспатлантического «ядерного обмена», пять стран-партнеров: Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия и Турция – разместили на своей территории примерно 100 американских ядерных бомб. Чтобы ответить на российский потенциальный удар, союзники смогут сбросить их с собственных самолетов, приводит статью Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

Кроме американского оружия, у Франции и Великобритании есть собственные ядерные арсеналы. Но Париж всегда выносил свои боеголовки за пределы общей стратегии западного альянса. Франция – единственная страна из 30 союзников НАТО, не участвующая в Группе ядерного планирования альянса. Еще до того, как Путин развязал полномасштабную войну против Украины в этом году, некоторые европейцы волновались, не стал ли американский зонтик менее надежным. США изменили геополитический фокус с Атлантики в регион Тихого океана, сосредоточившись, в частности, на противостоянии Китаю, наращивающего сейчас свой арсенал. Таким образом, Вашингтону нужно поддерживать сразу два ядерных зонтика и планировать две войны одновременно. Ученые, такие как Максимилиан Терхалле в Германии и Франсуа Гейсбург во Франции, предостерегают, что Вашингтон, если ему придется выбирать, может отдать приоритет обязательствам перед союзниками в Азии, таким как Япония, Южная Корея и Тайвань.

Хуже то, что бывший президент США Дональд Трамп испугал европейцев, когда поставил под сомнение целесообразность совместной обороны НАТО и даже предположил, что Вашингтон может выйти из альянса. Трамп сейчас не в Белом доме. Но он или кто-нибудь похожий на него может вернуться. В долгосрочной перспективе США кажутся менее надежным защитником, чем они были прежде. И вот вдобавок ко всем этим обстоятельствам Путин начал откровенно говорить о возможном применении ядерного оружия против Украины или западных стран, если они вмешаются в развязанную им войну. Сейчас все полагают, что он блефует. Но от стран Балтии до Польши, а также в других регионах европейцы хотели бы знать, какой у континента запасной план.

По одному из сценариев, Франция может распространить свой ядерный зонтик на весь ЕС (в который Великобритания больше не входит). Президент Эммануэль Макрон часто говорит о европейской "автономии", под которой он обычно понимает независимость от США. Так что теоретически он должен согласиться с таким решением. На практике у французов нет ни желания, ни возможностей. Со времен Шарля де Голля Париж всегда настаивал на тотальном суверенитете по вопросу своего арсенала и всех решений, связанных ним. Поэтому идеи о европеизированных force de frappe, как французы называют свое ядерное оружие, сталкиваются с той же проблемой, что и замысел создать «европейскую армию». Без Соединенных Штатов Европы непонятно, кто, когда и как будет всем командовать.

Более того, французский арсенал не подходит для защиты всей Европы. Он состоит из примерно 290 единиц ядерного оружия. В случае полномасштабной войны враг вроде России, у которой тысячи боеголовок, может попытаться взорвать эти французские запасы превентивным ударом. Сдерживание работает только в том случае, если ответ гарантирован. Также французское ядерное оружие не того типа, что надо. Оно «стратегическое», что означает, что это бомбы, каждая из которых способна создать разрушения, сравнимые с несколькими Хиросимами. А значит, это оружие предназначено к применению только в случае начала тотальной войны, чтобы снести целые города на территории врага.

Но если Россия пойдет на эскалацию, она сделает это с помощью тактического ядерного оружия, то есть меньших боеголовок короткой дальности действия, чтобы запугать врага и заставить его сдаться или чтобы победить в отдельных сражениях. Немыслимо, чтобы Франция или любая другая ядерная страна ответила на первый и ограниченный тактический удар запуском стратегического ядерного оружия, которое устроит Армагеддон.

Это подводит к выводу, что США, Франция и Великобритания должны добавить к своим арсеналам еще и тактические средства для гибкости в ответе на потенциальную агрессию России. ЕС во главе с Германией и Францией может организовать сотрудничество по этому направлению. Но даже так европейцам предстоит решить старые вопросы о структуре командования. В качестве альтернативы страны типа Германии могут построить собственные ядерные бомбы. Но для этого Берлину придется выйти из международного соглашения о ядерном нераспространении, открывшем путь к объединению страны. Более того, Германии придется изменить всю свою политическую культуру, появившуюся после Второй мировой войны. Многие современные лидеры страны выросли, протестуя против размещения американских ракет и ядерного оружия в целом.

Поэтому пока наиболее реалистичный ответ на угрозы Путина – это сохранить и «подлатать» американский ядерный зонтик. Размещение большего количества тактических средств США в разных местах – это тот язык, который Москва и Пекин хорошо понимают. Это единственный способ замедлить темпы дружественных и враждебных стран в построении собственных ядерных арсеналов. Но весь американский политический класс должен четко заверить своих союзников, что США готовы защищать их, даже если президентом снова станет Трамп или начнется потоп.

Однако больше всего удручает то, что мир вступает в новую гонку тактических ядерных вооружений. Он движется в противоположном направлении к взглядам, на которые опирается Соглашение о запрете ядерного оружия, подписанное 86 неядерными странами. Вместо того чтобы избавиться от арсеналов раз и навсегда, человечество ищет новые способы сдерживать их применение. И во всем этом виноват Путин. Он атаковал Украину через 28 лет после того, как Россия гарантировала ей безопасность, чтобы Киев отказался от своего ядерного оружия, которое осталось в наследство от СССР. Путин нарушил табу, угрожая ядерной эскалацией в неядерной войне. Так Путин сделал пацифизм и наивность нежизнеспособными. ЕС, который заслуженно называют величайшим «мирным проектом» в истории человечества, должен теперь нарастить мышцы для самообороны.

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