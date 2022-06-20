Ученые изобрели колесо, которое само катится в гору 2 20.06.2022, 18:48

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Видеофакт.

Международная группа исследователей создала робота в виде колеса, который может самостоятельно подниматься вверх по склону. Это получается благодаря специальному механизму.

Робот состоит из двигателей, соединенных пластиковыми рычагами и резиновыми лентами, которые образуют круговую структуру. Модули расположены таким образом, чтобы генерировать колебания и заставлять колесо растягиваться и расширяться. Это позволяет роботу цепляться за поверхность, катиться вверх и даже преодолевать препятствия по дороге.

Технология не заменит традиционное колесо в ближайшем будущем, но она может помочь ученым больше узнать о животных, которые живут в горах, и о среде их обитания.

This robotic wheel can spontaneously roll uphill by wiggling. https://t.co/yD860kWd2k pic.twitter.com/u5MThObS9c — Quanta Magazine (@QuantaMagazine) June 16, 2022

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