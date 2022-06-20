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Ученые изобрели колесо, которое само катится в гору

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  • 20.06.2022, 18:48
  • 4,140
Ученые изобрели колесо, которое само катится в гору

Видеофакт.

Международная группа исследователей создала робота в виде колеса, который может самостоятельно подниматься вверх по склону. Это получается благодаря специальному механизму.

Робот состоит из двигателей, соединенных пластиковыми рычагами и резиновыми лентами, которые образуют круговую структуру. Модули расположены таким образом, чтобы генерировать колебания и заставлять колесо растягиваться и расширяться. Это позволяет роботу цепляться за поверхность, катиться вверх и даже преодолевать препятствия по дороге.

Технология не заменит традиционное колесо в ближайшем будущем, но она может помочь ученым больше узнать о животных, которые живут в горах, и о среде их обитания.

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