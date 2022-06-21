«Каблуки снял?»

Болезненный вид Путина снова дал повод для обсуждения.

Кровавый российский лидер Владимир Путин, вероятные заболевания которого в последнее время не обсуждают только ленивые, снова появился на публике. Пользователи Сети сразу обратили внимание на внешность президента РФ. В частности, снова отметили довольно странный вид правой руки Путина, которая выглядит как пластиковая, а также отметили, что рост диктатора стал якобы меньше, пишет telegraf.com.ua.

Во вторник, 20 июня, Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. Именно видеозаписи с этого мероприятия, на котором российский диктатор прокомментировал "нешуточный успех" России в так называемой "спецоперации" в Украине, снова спровоцировали обсуждение его вероятных заболеваний.

Глава РФ во время своей речи отмечал, что сейчас в российские войска начали поступать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, не имеющие аналогов в мире. Кроме того, по его словам, проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Однако украинцев эти заявления не заинтересовали. Все внимание приковалось к правой руке Путина и его якобы меньшему росту.

А есть и такие, кто саркастически призывает помянуть оператора, снявшего российского лидера с невыгодного ракурса. А некоторые украинцы все же рассчитывают, что Путина уже нет в живых, а в России просто ждут удачного момента, дабы известить об этом публику официально.

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