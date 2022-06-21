Глава МИД Литвы сказал, куда Россия должна обращаться по вопросу прекращения транзита 4 21.06.2022, 17:55

Габриэлюс Ландсбергис

Ландсбергис назвал реакцию РФ частью подготовленного театра.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что если у России есть вопросы в связи с применением европейских санкций, то она может обращаться в Еврокомиссию за дополнительными разъяснениями, пишет delfi.lt. А если и они ей не подходят, она может обращаться в Европейский суд.

"Мой совет такой - если есть реальная потребность и желание со стороны России, то надо обращаться в ЕК с просьбой предоставить дополнительные разъяснения. Если они не подходят, есть Европейский суд, который рассматривает все тяжбы", – сказал министр. Российскую реакцию Ландсбергис назвал частью "подготовленного театра, чтобы все представить в драматическом свете".

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