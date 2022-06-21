закрыть
21 июня 2022, вторник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силовики в Бресте заставили украинку отклеить с машины герб Украины

16
  • 21.06.2022, 21:27
  • 7,186
Силовики в Бресте заставили украинку отклеить с машины герб Украины

И заменить на «закат над болотом».

Сотрудники ГУБОПиК в Бресте оказали давление на местную жительницу за то, что на ее автомобиле имелась наклейка в виде герба Украины — тризуба. Силовики сами отчитались об этом в своем региональном телеграм-канале.

Как говорится в публикации, брестчанка Юлия родом из Украины, но уже восемь лет живет в Беларуси. В издевательском тоне силовики сообщили, что у женщины «достойная работа», но она «решила поискать экстрима».

Также силовики опубликовали фото, как женщина отклеивает со своего Chrysler 300M аккуратный черно-белый тризуб, после чего на том же месте появляется наклейка с «закатом над болотом».

Были ли для брестчанки какие-то формальные последствия от данной «акции» силовиков, например, административная ответственность, не сообщается.

Отметим, что украинский тризуб (как, впрочем, и украинский флаг) не включены в какие-либо списки экстремистских материалов в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Постпутинский эндшпиль
Постпутинский эндшпиль Андрей Пионтковский:
Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин