Силовики в Бресте заставили украинку отклеить с машины герб Украины 16 21.06.2022, 21:27

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И заменить на «закат над болотом».

Сотрудники ГУБОПиК в Бресте оказали давление на местную жительницу за то, что на ее автомобиле имелась наклейка в виде герба Украины — тризуба. Силовики сами отчитались об этом в своем региональном телеграм-канале.

Как говорится в публикации, брестчанка Юлия родом из Украины, но уже восемь лет живет в Беларуси. В издевательском тоне силовики сообщили, что у женщины «достойная работа», но она «решила поискать экстрима».

Также силовики опубликовали фото, как женщина отклеивает со своего Chrysler 300M аккуратный черно-белый тризуб, после чего на том же месте появляется наклейка с «закатом над болотом».

Были ли для брестчанки какие-то формальные последствия от данной «акции» силовиков, например, административная ответственность, не сообщается.

Отметим, что украинский тризуб (как, впрочем, и украинский флаг) не включены в какие-либо списки экстремистских материалов в Беларуси.

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