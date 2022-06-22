Крутое пике: что ждет рынок легковых автомобилей в Беларуси 2 22.06.2022, 10:19

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Трансформация неизбежна.

Рынок новых автомобилей продолжает падение: перебои с поставками, рост цен, подорожавшие кредиты, как следствие – резкое снижение продаж. В то же время активно растет интерес к "проходным" подержанным авто из Европы, которые сегодня куда привлекательнее ставших отнюдь не бюджетными новых "бюджетников". Судя по всему, в ближайшее время именно свежая "бэушка" заменит белорусам новые авто, пишет abw.by.

Крутое пике

Крутое пике, в которое угодил рынок новых автомобилей, продолжается. В мае продажи сократились относительно апреля на 30%, а в сравнении с последним месяцем весны 2021 года падение составило 83%.

Всего за май было реализовано 629 автомобилей, причем в это количество посчитан и легкий коммерческий транспорт, доля которого в общем объеме продаж составила 22%.

В лидерах Lada, дилеры которой продали 137 машин, в том числе 80 Vesta. ГАЗ с 94 проданными автомобилями на втором месте. Легкие грузовики в мае покупали активнее, чем продукцию Geely, которая в рейтинге самых продаваемых марок заняла третье место с 69 реализованными авто.

По конкретным моделям легкового сегмента топ следующий: уже упомянутая Lada Vesta, Volkswagen Polo – 51 авто, Geely Coolray – 40 машин. Также дилерам удалось реализовать 34 Kia Rio, 22 Geely Atlas Pro, по 21 Lada Largus и Hyundai Santa Fe. Еще пять моделей проданы в количестве 10-15 штук. Продажи машин остальных марок не превысили десяти единиц.

Ситуация вовсе не радужная. Доступных кредитных продуктов нет, а ставки по тем, что остались, излишне высокие, как и цены на новые автомобили. К сожалению, у Белорусской автомобильной ассоциации нет данных о покупателях, хотя можно предположить, что часть легковых авто приобретена для работы с привлечением лизинговых инструментов. Но какова их доля, точно сказать невозможно.

Очевидно, что в сложившихся реалиях большинству белорусов, особенно тех, кого интересовала покупка "бюджетника" с использованием кредита, стало не до новых автомобилей. Но на авансцену возвращаются…

Россияне снова в деле

О вновь возросшем интересе со стороны россиян рассказывают представители многих дилеров. От граждан РФ поступает большое количество звонков, ведь машины в Беларуси оказываются дешевле, чем в России.

Давно известно, что белорусские дилеры не продают автомобили покупателям с российским паспортом. Кроме того, с пакетом документов, который выдают в наших салонах, машину не поставить на учет в РФ. Но раз есть интерес – значит, есть и варианты решения проблемы.

Наиболее очевидный – покупка автомобиля гражданином РБ с постановкой на белорусский учет, снятием с него и последующей формальной продажей машины уже как подержанной. Нам неизвестно о том, чтобы россияне искали так называемых "вешалок", поэтому вполне возможно, что пока им удается договариваться с белорусскими родственниками, друзьями и знакомыми.

Но белорусам, готовым "вписаться" в подобную схему, нужно помнить, что со стороны налоговой инспекции могут возникнуть вопросы, откуда у них взялась крупная сумма на покупку автомобиля.

Для граждан РФ может стать (да и становится) сюрпризом обменный курс. Наиболее подготовленные приезжают с заранее купленными долларами или евро.

Перспективы туманны

Будущее рынка новых автомобилей покрыто мраком неизвестности. Положительных вариантов развития событий в ближайшей перспективе не просматривается ни для дилеров, ни для покупателей. В условиях остановки заводов, усложнения логистических цепочек поставки комплектующих и других сопутствующих проблем нет никаких оснований ожидать роста объема предложения и снижения цен. Хотя те дилеры, которые имеют складские запасы автомобилей, сегодня уже предлагают скидки. Но цены даже с учетом этих скидок очень далеки от февральских.

Самим дилерам при таких объемах продаж тоже не сладко, ситуация, судя по всему, продолжит усугубляться. Основным источником дохода для многих из них сегодня становится сервис. Гарантийных машин много, как и автовладельцев, которые продолжают по инерции ездить на ТО к дилеру после истечения срока гарантии. Но и в части сервиса возможны проблемы, связанные с отсутствием необходимых запчастей. Некоторые дилеры так или иначе с этим уже сталкиваются, хотя о массовой нехватке деталей и "расходников" пока информации не поступает.

Само собой, ряд компаний задумывается о будущем. Кто-то ведет переговоры с китайскими автопроизводителями, кто-то прорабатывает варианты организации параллельного импорта. Но китайские автомобили сегодня уже не столь доступны, как 10 лет назад, и вряд ли при их современных ценах могут заинтересовать массового покупателя. Хотя, о китайском автопроме мы судим по известным нам машинам трех-четырех марок, а с продукцией BAIC, SAIC и многих других лидеров отрасли Поднебесной познакомиться вживую было бы интересно. Вдруг там действительно есть за что платить?!

Что касается параллельного импорта, то на первый взгляд идея кажется мертворожденной. Организовать поставки в больших объемах при таком подходе проблематично. Неофициально ввезенные машины окажутся дороже тех, производство которых было локализовано. Кроме того, могут возникнуть вопросы, касающиеся гарантии.

Переориентация на европейскую «бэушку»

В новой реальности стоит ожидать переориентации покупателей, планировавших обновление автопарка, на европейские и в меньшей степени американские "проходные" подержанные автомобили. Сроки доставки из США выросли, сама транспортировка заметно подорожала, возникают сложности с перемещением автомобилей из Клайпеды в Беларусь, что делает сегодня покупку "американцев" менее выгодной и более рискованной, чем полгода назад. Впрочем, авто из Штатов по-прежнему в игре, но это вариант для терпеливых и любящих риск.

С европейскими автомобилями все гораздо проще. Проблем с доставкой нет, подорожала она несущественно. После роста осенью 2021 года цены в Европе "устаканились", машин на лизинговых аукционах и в автосалонах хватает, разве с "премиумом" возникают сложности. В популярном сегменте 15.000-20.000$ выбор большой. И за цену новых Vesta, Rio, Accent или Polo можно приобрести куда более комфортные Mondeo, Talisman, Insignia или Passat. Не говоря уже об автомобилях классом ниже, которые обойдутся дешевле.

Да, они будут с пробегом 150-200 тыс. км, на них не будет гарантии, они сразу же потребуют некоторых вложений. Но при среднестатистических ежегодных пробегах 20-25 тыс. км в ближайшие несколько лет эти машины вряд ли будут требовать серьезного внимания и затрат.

Сотрудники компаний, оказывающих услуги по подбору и доставке автомобилей из Европы, говорят, что последние несколько месяцев количество заявок серьезно выросло. В среднем речь идет о полуторакратном росте, причем относительно времен стабильного спроса, а не весеннего затишья, когда многие решили поставить автомобильный вопрос на паузу.

Этому способствует низкий курс евро, что делает покупку авто выгодной для тех, кто хранит свои запасы в долларах США, а таких в Беларуси большинство.

Но ситуация с подержанными машинами спустя некоторое время тоже способна измениться. Удорожание энергоресурсов в Европе и другие факторы приводят к росту цен, в том числе и на новые авто, а вслед за ними должна подорожать и "бэушка". И прагматичные европейцы способны взять в руки калькулятор, произвести подсчеты и решить, что вместо покупки новой подорожавшей машины еще пару лет удастся поездить на старой. Так может снизиться объем предложения, что еще больше будет способствовать удорожанию б/у авто, если спрос на них будет сохраняться.

Наш вердикт

Описанное развитие событий выглядит наиболее вероятным и логичным на ближайшее время. Что будет спустя год – тайна за семью печатями. Нельзя исключать и "черных лебедей", в результате чего ситуация радикально изменится.

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