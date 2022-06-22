В Херсонской области ликвидировали нардепа-предателя 23 22.06.2022, 12:43

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Машина с коллаборантом «неожиданно» взорвалась.

В Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант от "Слуги народа" Евгений Ковалев. Он перешел на сторону оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен нардеп-предатель Ковалев, который остался в Херсоне и рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", - отметил Шевченко.

Он также опубликовал видео с места взрыва. На кадрах видно искореженную машину, а на переднем пассажирском сиденье - триколор оккупантов.

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