В Херсонской области ликвидировали нардепа-предателя

В Херсонской области ликвидировали нардепа-предателя23
- 22.06.2022, 12:43
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Машина с коллаборантом «неожиданно» взорвалась.
В Херсонской области ликвидирован нардеп-коллаборант от "Слуги народа" Евгений Ковалев. Он перешел на сторону оккупантов и остался в захваченном Херсоне.
Об этом сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
"По предварительной информации в городе Голая Пристань уничтожен нардеп-предатель Ковалев, который остался в Херсоне и рассказывал, что "россия здесь навсегда". Ждем официального подтверждения", - отметил Шевченко.
Он также опубликовал видео с места взрыва. На кадрах видно искореженную машину, а на переднем пассажирском сиденье - триколор оккупантов.