В оккупированном россиянами Скадовске в районе порта прогремели взрывы

В оккупированном россиянами Скадовске в районе порта прогремели взрывы1
- 23.06.2022, 7:36
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Видеофакт.
Мощные взрывы прогремели во временно захваченном россиянами украинском Скадовске Херсонской области в среду, 22 июня. Инцидент произошел в районе порта.
Об этом сообщил городской голова Скадовска Алексей Яковлев в "Фейсбуке".
По его словам, всего прогремели два взрыва.
"В Скадовске снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - говорится в сообщении.
Позже Яковлев уточнил, что в промышленной зоне порта зафиксировали разрушения. После "прилета" вспыхнул пожар.
Кроме того, спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео удара, а также место, куда "прилетело".