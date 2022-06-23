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В оккупированном россиянами Скадовске в районе порта прогремели взрывы

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  • 23.06.2022, 7:36
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В оккупированном россиянами Скадовске в районе порта прогремели взрывы

Видеофакт.

Мощные взрывы прогремели во временно захваченном россиянами украинском Скадовске Херсонской области в среду, 22 июня. Инцидент произошел в районе порта.

Об этом сообщил городской голова Скадовска Алексей Яковлев в "Фейсбуке".

По его словам, всего прогремели два взрыва.

"В Скадовске снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта", - говорится в сообщении.

Позже Яковлев уточнил, что в промышленной зоне порта зафиксировали разрушения. После "прилета" вспыхнул пожар.

Кроме того, спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео удара, а также место, куда "прилетело".

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