«Освобождение Херсона вызовет шок и у российского глубинного народа, и в самом путинском бункере» 5 23.06.2022, 7:57

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В России начнутся очень бурные политические процессы.

Ожидаемое наступление ВСУ с вероятным освобождением Херсона вызовет шок как у российского народа, так и у обитателей путинского бункера, после этого процесс разрушения кремлевского режима пойдет автоматически, считает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский для «Нового времени».

На Западе наконец выработалась единая точка зрения — уже никто не собирается принуждать Украину к политическим уступкам ради прекращения огня, отметил он.

«Это уже ранее озвучивалось [президентом Украины Владимиром] Зеленским — никаких переговоров не будет до тех пор, пока российская армия не отступит на линию 23 февраля. Это — красная линия, без выполнения которой никто с Россией разговаривать не будет, а наоборот, Запад будет прилагать максимальные усилия в снабжении, обучении украинской армии, чтобы она могла силой вытолкнуть Россию за эту линию», — подчеркнул Пионтковский.

В Киеве никто не отказывается от ОРДЛО и Крыма, но именно отвод российских войск на позиции «до вторжения» сделает возможным дипломатический путь полного восстановления территориальной целостности Украины, уточнил автор.

Для России же постоянные поставки в Украину западного оружия и контрнаступление ВСУ на юге, по мнению политолога, обернутся началом распада.

«Уверяю, освобождение Херсона уже вызовет шок и у российского глубинного народа, погруженного в телепропаганду, и в самом путинском бункере. И в России начнутся очень бурные политические процессы. Вот эта красная линия — отвод российских войск на состояние 23 февраля, которого Запад будет добиваться всеми силами и никуда от него не отступит, — эта линия не совместима с политической жизнью Путина. Для него это — катастрофа. Я думаю, даже и с физической жизнью Путина эта линия несовместима», — заявил Пионтковский.

Более предметно об этом можно будет говорить примерно через два месяца, когда украинские войска освоят современное вооружение, считает он.

«Процессы распада путинского режима и дальнейшей трансформации РФ будут происходить автоматически по мере побед украинского оружия. Специально о них заботиться даже и не нужно», — резюмировал политолог.

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