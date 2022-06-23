Армия Украины нанесла новый удар по войскам РФ на Змеином 3 23.06.2022, 8:15

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Установлено попадание ВСУ в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов.

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по позициям войск России на острове Змеиный. Продолжается военная операция, направленная на поражение вражеских позиций. Установлено попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг" в "Фейсбуке", в среду, 22 июня, украинские войска нанесли новый удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный.

Враг понес потери. Установлено попадание ВСУ в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов "Панцирь С-1", размещенный на захваченном полуострове.

"Панцирь-С1"

"Панцирь-С1" – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Состоит на вооружении у армии РФ.

Сам комплекс разработан оборонно-промышленным комплексом СССР и России. ЗРПК используется с целью прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Предназначен, в том числе, для защиты охраняемого объекта от наземных и надводных атак.

Стоимость комплекса оценивается в сумму до 15 миллионов долларов США.

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