Авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу и укрепрайон ВС РФ 1 23.06.2022, 9:45

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Блестящая работа штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

Украинская авиация нанесла целый ряд ударов по позициям российских оккупантов на востоке страны.

Об этом в четверг, 23 июня, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Благодаря работе штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м была разбита ротно-тактическая группа ВС РФ.

Кроме того, в результате удара авиации ВСУ уничтожен один из укрепрайонов российских войск.

В то же время точные потери противника не указаны.

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