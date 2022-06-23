Авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу и укрепрайон ВС РФ

Авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу и укрепрайон ВС РФ1
- 23.06.2022, 9:45
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Блестящая работа штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.
Украинская авиация нанесла целый ряд ударов по позициям российских оккупантов на востоке страны.
Об этом в четверг, 23 июня, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Благодаря работе штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м была разбита ротно-тактическая группа ВС РФ.
Кроме того, в результате удара авиации ВСУ уничтожен один из укрепрайонов российских войск.
В то же время точные потери противника не указаны.