Россия потеряла в Украине уже более полутора тысячи танков 1 23.06.2022, 10:02

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Генштаб опубликовал свежие данные по потерям российской армии.

Российская армия за минувшие сутки потеряла в Украине еще 200 военнослужащих, а всего цифра потерь личного состава российских оккупантов выросла до 34 430 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По состоянию на четверг, 23 июня, Россия уже потеряла 1504 танка, из которых только за минувшие сутки прибавилось восемь машин.

Также за вчера войска оккупантов недосчитались одного вертолета, шесть БПЛА, а также нескольких артиллерийских систем.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34430 (+200)

танков ‒ 1504 (+8) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед,

артиллерийских систем – 756 (+4) ед,

РСЗО - 240 (+1) ед,

средства ПВО - 99 ед,

самолетов – 216 ед,

вертолетов – 183 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6),

крылатые ракеты – 137 ед,

корабли/катера - 14 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2548 (+5) ед,

специальная техника – 60.

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