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Франция сможет обойтись без российского газа

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  • 23.06.2022, 22:39
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Франция сможет обойтись без российского газа

Об этом заявила министр энергетического перехода.

Министр энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунаше заявила, что страна сможет обойтись без поставок российского газа.

Об этом пишет Le Figaro.

"Мы можем обойтись без российского газа, это предполагает, что все танкеры со сжиженным газом прибудут вовремя и что мы сможем с комфортом заполнить наше стратегическое хранилище", — сказала Паннье-Рунаше.

Премьер-министр Элизабет Борн ранее пояснила, что Франция намерена к началу осени заполнить свои газовые хранилища почти на 100% и в следующем году собирается построить новый плавучий LNG-терминал, чтобы обеспечить его поставки, несмотря на падение поставок из России.

Ранее стало известно, что ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол советовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

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