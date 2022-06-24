Львовский десантник посвятил сыну успешное уничтожение вражеского вертолета Ка-52 «Аллигатор» 24.06.2022, 9:36

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Новые подробности ликвидации техники оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Украинский военнослужащий Назар из Десантно-штурмовых войск в среду, 22 июня, приземлил российский разведывательный боевой вертолет Ка-52. "Птичку" оккупантов удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Об этом сообщили на официальном канале ДШВ ВСУ в Telegram. Как отмечается, Назар – стрелок-зенитчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ. Уничтожение Ка-52 он посвятил своему одномесячному ребенку.

"Благодаря мастерству военнослужащего, вражеская воздушная цель была поражена с первого пуска ракеты", – говорится в сообщении.

По словам защитника Украины, около 8 часов утра в небе со стороны противника появились три вражеских вертолета Ка-52. Вероятно, они производили авиаразведку.

"Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск. Ракета попала в "вертушку". Из подбитого вертолета повалил густой черный дым", – рассказал Назар.

Он добавил, что это его первая подбитая вражеская цель, воин посвятил такую победу своему ребенку.

Ка-52 "Аллигатор" – это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения.

В октябре 2021 года Минобороны РФ раскрывало стоимость такой машины. Заявляется, что один Ка-52М это 1 млрд 75 млн рублей (или около 15 млн долларов по курсу того времени). В указанную стоимость не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности.

Согласно информации из открытых источников, страна-агрессор изготовила около 170 единиц Ка-52.

"Аллигаторы" способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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