ВСУ отразили атаки врага на Славянск и Лисичанск: сводка Генштаба ВСУ 24.06.2022, 19:12

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Идут 121-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению.

К вечеру пятницы, 24 июня, в акваториях Черного и Азовского морей враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для предотвращения продвижения подразделений Сил обороны в сторону границы к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии Русскую Лозовую, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Довгенькое – Долина. Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отразили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе Долины.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах Лисичанска, Северодонецка, Лоскутовки и Спорного. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промзоне Северодонецка. Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг при поддержке артиллерии предпринял штурмовые действия в направлении Волчояровки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновке.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их опрокидывания на другие направления.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в Ольгино Бериславского района Херсонской области.

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